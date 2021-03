El Observatorio del Sector Aéreo considera "poco realista" alcanzar el 70% de población vacunada en verano

El Observatorio del Sector Aéreo de Foro Regulación Inteligente considera que si se mantiene un escenario de vacunación "coherente con el ritmo de avance" del primer trimestre", solo el 20% de la población estaría vacunada para el verano de 2021, por lo que considera "poco realista" las expectativas de alcanzar el 70%.

Con estos datos, en el informe sobre el 'Impacto de la pandemia en el turismo y perspectivas para 2021', el Observatorio del Sector Aéreo concluye que la llegada de turistas extranjeros se ralentizaría "de forma muy significativa", por lo que el sector se "sumiría otro verano en el olvido".

Por ello, considera "vital" que se estudien otras soluciones que favorezcan la adaptación del turismo a las circunstancias sanitarias y permitan la recuperación.

Como escenario "más optimista", si la vacunación alcanza el 45% del total de la población, las cifras de turismo experimentaría un "ligero" incremento con respecto al año 2020, aunque "el retraso de la inmunización siembra cada vez más dudas sobre esta posibilidad". En este caso, también sería "fundamental" plantear estrategias alternativas que permitan la reanudación "segura pero ambiciosa de la actividad turística".

El último escenario, que se basa en el cumplimiento de las expectativas gubernamentales de alcanzar el 70% de la población vacunada durante este verano, sería el más favorable para el sector turístico en general y de la aviación en particular. No obstante, el informe resalta que "no parece muy realista que esto vaya a suceder".

Con una vacunación del 20%, el observatorio estima que la llegada de turistas a España a través de vía aérea sería, en 2021, de 19,9 millones, mientras que con el 70% se alcanzarían los 48,7 millones. Además, si se diera el primer supuesto, los ingresos del sector turístico para este año decrecerían un 23,39% con respecto al pasado año, mientras que, con el 70% de población vacunada, registrarían un aumento del 168,13%.

Ante estas estimaciones, el observatorio esgrime que el turismo en España "no puede permitirse que la campaña 2021 quede en suspenso por el lento arranque de la vacunación en Europa", por lo que considera "esencial" que el Gobierno lidere una estrategia de adaptación que apueste por adaptar la actividad turística e implementar soluciones sanitarias y tecnológicas que mejoren las perspectivas para el segundo semestre y, especialmente, la campaña de verano.

Teniendo en cuenta que la vacunación "no será capaz de reactivar por sí sola la actividad", reitera la necesidad de medidas concretas que eviten un "nuevo fiasco" este verano, acompañando las recomendaciones europeas con "soluciones propias que conviertan a España en el país de referencia en materia de adaptación a la Covid-19".

Para ello, considera "imprescindible" la colaboración entre los sectores público y privado y que, ante la incertidumbre existente, las empresas de referencia de cada uno de los subsectores puedan ayudar a las autoridades a crear un marco de políticas públicas, que ayude a "salvar" la temporada de 2021 y a "favorecer la normalización de la actividad en 2022".

El informe también pone de manifiesto el "profundo impacto" que ha tenido la pandemia sobre el turismo y los diferentes subsectores, lo que ha desencadenado una "honda recesión económica", con un "muy elevado" descenso de la producción y un "fuerte desplome" del empleo.

Subraya que el peso estratégico del sector turístico en la estructura económica de España hace que sea "fundamental" favorecer "una recuperación intensa del transporte, la hostelería, la restauración y el ocio".

Además, añade que el escenario de crecimiento previo previsto por las principales entidades y servicios de estudios, que apunta a un 5,7%, "pueden haber sobreestimado la velocidad de vacunación y subestimado el impacto de las medidas sanitarias y la falta de estímulos efectivos".