Obligan a un jubilado a pagar una pensión de 1.800 euros a su hijo de 21 años por no tener relación durante más de tres años

La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una sentencia que obliga a un jubilado a continuar pagando una pensión de alimentos de 1.800 euros mensuales a su hijo de 21 años. La decisión judicial se fundamenta en que la inexistencia de relación entre ambos durante más de tres años no es causa únicamente atribuible al joven.

La petición del padre: una rebaja drástica

El pensionista, jubilado desde 2020, había solicitado a la justicia una modificación sustancial de las medidas, pidiendo reducir la pensión a solo 180 euros mensuales. Alegaba que su situación económica había cambiado y que el deterioro del vínculo familiar, junto a la buena situación económica de la madre, justificaban su petición, una situación compleja para muchos jubilados con altas pensiones pero también con deudas.

Tanto el hijo, que reside con su madre y sigue cursando estudios universitarios, como su progenitora se opusieron a la demanda. Según se expuso, el joven había asistido a terapias familiares con el deseo de mantener la relación con su padre, pero fue la "actitud desconsiderada" de este la que frustró los intentos.

El criterio de los tribunales

En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia desestimó la demanda del padre. El juez consideró que este ya estaba jubilado cuando se fijó la cuantía de 1.800 euros y que no existían cambios relevantes, una problemática común cuando la Seguridad Social suspende una pensión de jubilación. Además, recordó la doctrina del Tribunal Supremo, que exige "una ruptura grave y exclusivamente imputable al hijo" para extinguir la pensión.

No conforme con el fallo, el jubilado interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, este tribunal también lo desestimó, argumentando que no era procedente valorar de nuevo la capacidad económica de los progenitores, ya que fue un elemento considerado en procedimientos previos.

La relación familiar, clave en la sentencia

La Audiencia concluyó, tras analizar las pruebas, que la relación no se había roto por causas imputables exclusivamente al hijo. El tribunal destacó el hecho de que el joven acudiera a terapia y manifestara querer recuperar el vínculo con su padre, siendo el comportamiento del jubilado en dichas sesiones lo que finalmente motivó el distanciamiento, evitando problemas mayores como los de otros jubilados obligados a devolver dinero a la Seguridad Social.

Por todo ello, se confirma la sentencia que obliga al padre a seguir pagando la pensión de 1.800 euros y a hacerse cargo de la mitad de los gastos extraordinarios del hijo. No obstante, la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme, por lo que cabe contra ella un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.