El objeto de dos años de antigüedad que se vende por 5.000 euros y es muy valioso para los coleccionistas: de una mítica saga

Muchas veces, atesoramos verdaderos tesoros en casa sin ser conscientes de ello. Permanecen olvidados en cajones, estanterías o cajas antiguas hasta que, de repente, alguien repara en ellos… y llega la sorpresa. En este caso, hablamos de un pequeño objeto que aparece escondido en un Kinder Joy y que, según algunos anuncios en internet, puede alcanzar cifras sorprendentes.

Un pequeño muñeco dorado de Harry Potter, escondido en un huevo Kinder, podría parecer un simple juguete más. Sin embargo, un anuncio en la plataforma Todocoleccion llamó la atención al ponerle precio: 5.000 euros.

La figura forma parte de una colección promocional distribuida con huevos Kinder Joy. Es pequeña, de plástico y fácil de pasar por alto… lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿y si lo tengo en casa sin saberlo?

Lo más llamativo de este fenómeno es precisamente su origen. A diferencia de otros objetos de coleccionismo, este Funko no se vendía en tiendas especializadas ni en eventos exclusivos, sino que venía como sorpresa en productos infantiles.

Eso significa que miles de unidades acabaron en hogares de toda España, muchas veces en manos de niños o guardadas en cajones sin mayor importancia.

Funko Harry Potter muy preciado

Este tipo de anuncios recuerda algo importante: el valor de los objetos cambia con el tiempo.

Ese muñeco olvidado, esa colección incompleta o ese juguete aparentemente común pueden tener cierto interés para los coleccionistas…

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Así que, la próxima vez que limpies en casa, quizá merezca la pena mirar dos veces. Pues puedes llevarte una auténtica alegría.

LA MULTIMILLONARIA SAGA DE HARRY POTTER

Ese Funko recrea a Harry Potter. El primer libro; “Harry Potter y la Piedra Filosofal” , se publicó el 26 de junio del año 1997.

Así, conocíamos las aventuras de un mago adolescente. La acogida del público fue tal, que su éxito provocó que la autora escribiera una saga de siete libros.

Desde entonces, han pasado más de 20 años, y cada una de las publicaciones han estado entre las más leídas por los jóvenes a nivel mundial. A este hecho se le suma que J.K. Rowling haya escrito la primera parte de una nueva entrega que en este caso tiene la estructura de guion y otros seis libros secundarios cuya trama también se ubica y se desarrolla dentro del universo argumental de la serie principal.

Europa Press J.K. Rowling con un libro de Harry Potter

Según el portal Statista, el primer libro de la saga, es el más leído por los jóvenes a nivel mundial. Llegando a acumular más de quinientos millones de libros en copias vendidas. En total, las ventas de libros de la saga de Rowling acumulan más de siete mil millones de dólares en ingresos.

Como era de esperar, tras el éxito incuestionable de la saga, pronto llegarían las adaptaciones cinematográficas. La primera película versaba igual que el primer libro de la saga: “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, que se estrenó en el año 2001. Fue la primera de ocho películas que, como era de esperar, fueron un éxito en taquilla. Desde la primera, en la que se llegó a acumular casi mil millones de dólares en taquilla. Ahora, ese Funko da cuenta de la influencia del histórico mago adolescente.