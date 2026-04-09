El objeto de los años 90 que usabas en tu infancia por el que puedes ganar más de 1.000 euros: muy buscado entre los coleccionistas

La llegada de la tecnología supuso un cambio de paradigma para las familias en los años 80. Los primeros videojuegos cambiaron la forma de jugar de los más pequeños, así como la manera de relacionarse entre ellos.

Durante esa década, los videojuegos comenzaron a popularizarse y a formar parte del entretenimiento en muchos hogares españoles.

Game boy y game boy color

La Game Boy fue la primera consola portátil de Nintendo, lanzada el 21 de abril de 1989 en Japón , y en España se hizo muy conocida. Fueron muchos los nacidos en los años 90 para los que fue su primera consola.

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Su diseño compacto, la durabilidad y el catálogo de juegos como Tetris o Super Mario Land, convirtieron a la Game Boy en un éxito alrededor de todo el mundo. A lo largo de su vida útil, la Game Boy vendió más de 118 millones de unidades, siendo uno de los productos más icónicos de la historia de los videojuegos.

Tan solo nueve años después, en 1998, salía a la venta su versión en color. Aunque era compatible con los juegos de la primera consola, permitía una mejor experiencia cargada de detalles y color. Entre los juegos más populares se encuentran The Legend of Zelda: Link's Awakening DX y Pokémon Gold y Silver.

La Game Boy Color consolidó aún más el dominio de Nintendo en el mercado portátil, vendiendo más de 48 millones de unidades a nivel mundial.

Alamy Stock Photo Game Boy Color

UNA CONSOLA PARA COLECCIONISTAS

A día de hoy, solo algunos conservan estas consolas de los 90, que son catalogadas como joyas para los coleccionistas. Tanto la máquina, como algunos de sus juegos, se pueden vender tres décadas después por un elevado precio.

En la plataforma de venta de segunda mano, 'Milanuncios', encontramos una Game Boy Color por 1.010 euros.

Alamy Stock Photo Game Boy color, imagen de archivo

El vendedor asegura que está "en perfecto estado" y es "ideal para coleccionista". Según puede verse en las imágenes, la consola es de color azul, tiene la caja original junto a una funda y varios juegos. Aunque no todas las Game Boy pueden venderse por ese precio, busca en tus cajones a ver si aún conservas la tuya, ya que podría tener un alto valor, sobre todo para coleccionistas.

La máquina de coser, otro objeto de coleccionistas

La Game Boy es solo un ejemplo de aquellos objetos de décadas pasadas que se han revalorizado con el paso del tiempo.

En este caso, te voy a hablar de un objeto que usaban nuestras abuelas y que son incluso una pieza fundamental en nuestra historia. Ayudaron, en su momento, para mejorar la apariencia de una prenda. Ya están en desuso y cada vez se ven menos. Por eso, tienen un valor a tener en cuenta (económicamente hablando) para los coleccionistas. Son las máquinas de coser Singer.

Máquina Coser Singer

Están consideradas piezas de colección y, de hecho, están muy valoradas por aquellos que adoran el estilo vintage. Es una de las primeras máquinas de coser de la historia. De hecho, se empezaron a fabricar allá por mediados del siglo XVIII.

Fue Isaac Singer el fabricante, convirtiéndose en una versión perfeccionada del modelo creado previamente por Elias Howe.

Hay vendedores dispuestos a comprar estas piezas y los precios son muy atractivos. Depende todo del modelo, claro, y del estado de conservación en el que se encuentran. En concreto, el valor económico de las máquinas de coser Singer oscilan entre los 10 y 250 euros. Todo depende de cómo se encuentre la máquina y lo difícil de encontrar del modelo para fijar el precio definitivo.