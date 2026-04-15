El objeto de los 90 que es posible que atesores en casa y es un tesoro para los coleccionistas: aparece un mítico futbolista

Es habitual el hecho de guardar cosas en casa que nos evocan recuerdos. Pero, la mayoría de ocasiones, no volvemos a utilizar esos objetos.

Un día cualquiera, se nos ocurre hacer limpiada en nuestro trastero, en nuestro hogar y... ¡nos podemos llevar una auténtica sorpresa! ¿El motivo? Pues porque ese producto que creíamos que no valía absolutamente nada, es un auténtico tesoro para los coleccionistas.

En este caso, te voy a hablar de un juguete muy codiciado. Es un cromo de Maradona en su época en el Sevilla en el año 92-93. Se vende en el portal todocolección por...¡100 euros! Una cantidad que puede aliviarte a final de mes.

El futbolista Diego Armando Maradona es recibido por su esposa y su hija a su llegada a Sevilla

Pero es que hay más. Existe un álbum de cromos de los 90, compuesto por 240 cromos a color, que en su año de lanzamiento rondaba el precio de 95 pesetas , una cifra equivalente a 0,57 €. Hoy su valor, según el portal de Mil Anuncios, es mucho mayor, pues su precio alcanza los 150 €.

Y es que este álbum, anunciado en el portal, está sin estrenar, compuesto por 35 páginas a color, y se trata mucho más que una simple una colección de cromos, ya que cuenta los primeros 128 capítulos de la serie, lo que podría explicar su inigualable valor por ser una reliquia histórica, sobre todo para los amantes del fútbol .

Este álbum, a través de capítulos, narra la historia de Oliver, acompañado por una colección de cromos, cada uno con fotogramas de la serie y con los correspondientes números asignados a cada uno.

En la parte de atrás, cada cromo va acompañado con fotogramas, descripciones de cada personaje y dibujos a mano creados por Yoichi Takahashi, el ilustrador principal de la serie y del álbum de cromos. Una creación que combina características propias de los mangas y de los tradicionales álbumes de cromos que por lo general no siguen una cronología evidente, más bien una colección de cromos.

Así que, ya sabes. Revisa bien esos cajones que tienes perdidos en casa... que puedes tener una fortuna y tú, ni saberlo

Lucía, la profesora que motiva a sus alumnos a sacar notas altas a cambio de cromos Panini de LaLiga

Precisamente los cromos es el objeto preciado que utiliza una docente para motivar a sus alumnos a sacar notas altas. Esta profesora, graduada en Filosofía, que compagina su profesión con la del periodismo deportivo en Málaga, ha compartido en sus redes sociales una idea que, por los resultados, ha funcionado.

más objetos preciados El objeto de los años 80 buscado entre los coleccionistas con el que puedes ganar mucho dinero: muy útil hoy en día

"A mis alumnos que sacan un 9 o más en los exámenes les regalo un cromo de fútbol con la nota… ¡Y están tan enganchados que me van a dejar sin cromos!", escribió la profesora, que publicó el mensaje con una fotografía en la que se ven algunos de los exámenes de Filosofía con una nota superior al 9 en la que, junto a cada control, va adjunto un cromo de LaLiga de la colección de Panini.

"Conectar con ellos a través del fútbol es…", reflexiona con felicidad, y termina con una broma: "Los madridistas saben que tienen un punto menos". También pide ayuda al proveedor, Panini: "Urge colaboración con Panini, que cuanto más corrijo, más sobresalientes salen. Y me van a dejar sin cromos".

La iniciativa de esta malagueña ha tenido más de tres mil 'likes' en la red social X a las pocas horas de su publicación.