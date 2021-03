Un número significativo de proyectos quedará fuera de la primera edición del sandbox financiero

Tesoro, CNMV, Banco de España y DGSFP reconocen que está siendo difícil coordinarse y han decidido ampliar el plazo de criba a dos meses

Un número significativo y relevante de proyectos previsiblemente no llegará a entrar en la primera edición del sandbox financiero español, en coherencia con los criterios de elegibilidad, según ha confirmado el director general de política estratégica y asuntos internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Víctor Rodríguez Quejido.

En un encuentro online organizado por la CNMV, Rodríguez Quejido ha explicado que algunos proyectos de los 67 presentados por promotores en esta primera convocatoria no están aún lo suficientemente maduros, no afectan de forma clara al sistema financiero, no aportan innovación o se considera que no son susceptibles de proporcionar algunos de los beneficios enumerados en la norma.

En cualquier caso, ha pedido que el listado con informe de evaluación favorable no genere desánimo entre los promotores y ha recordado que el próximo mes de julio habrá otra ventana para la presentación de solicitudes, en la que habrá ocasión de reconducir y evolucionar los proyectos para que sean admitidos en el sandbox.

Asimismo, el director general de política estratégica y asuntos internacionales de la CNMV ha indicado que el elevado volumen de solicitudes recibidas y su complejidad justifica la ampliación del plazo de evaluación de uno a dos meses.

De este modo, el Tesoro no publicará en su sede electrónica, hasta finales de abril, el listado de proyectos que hayan recibido una evaluación previa favorable junto a la emisión de una resolución motivada en los casos en que no sea positiva.

DIFICULTADES: RECURSOS Y COORDINACIÓN

En esta misma línea, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, quien ha participado en la inauguración del encuentro en el que también han intervenido representantes de todos los supervisores implicados en el proyecto, ha subrayado el compromiso con poner todo el empeño para que el sandbox sea un éxito, a pesar de las potenciales dificultades en términos de recursos materiales y humanos que se vayan encontrando.

Por su parte, la directora del gabinete técnico y de análisis financiero del Tesoro Público, Judith Arnal, ha insistido en el reto profesional que supone el sandbox, aunque ha asegurado que lo ve de manera optimista. "Al frente de todas las instituciones en la comisión de coordinación hay profesionales de primer nivel", ha indicado.

Así, aunque ha reiterado que se va a tener que trabajar mucho, será un proceso de aprendizaje "apasionante" para las autoridades financieras y para el conjunto del sector privado.

Igualmente, el jefe de la división de innovación financiera del Banco de España, José Manuel Marqués, ha reconocido que cuando se planteó el sandbox no tenían muy claro cómo organizarse y distribuirse, ya que en el organismo al que representa están involucradas prácticamente todas las direcciones generales, desde pagos, jurídicos, conducta o supervisión, entre otras. "Es un reto tremendo", ha apostillado.

Francisco Carrasco, el subdirector general de regulación y relaciones internacionales de la Dirección General de Seguros y Fondos y de Pensiones (DGSFP), ha indicado que su supervisor "no es muy grande" y la coordinación dentro del mismo no está encontrándose con tantos inconvenientes. "La coordinación está siendo relativamente sencilla, el elemento más relevante es la de implicar a distintas subdirecciones", ha dicho.

No obstante, Carrasco, quien ha apuntado también a la limitación de recursos, ha asegurado que el mayor reto es el de coordinarse con los otros supervisores implicados, es decir, CNMV y Banco de España. "Aunque nos conocemos y nos llevamos muy bien, tenemos procedimientos y formas de actuar que, como es lógico, no son exactamente idénticas", ha aseverado.