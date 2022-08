Nuevo sistema de cotización para autónomos, ¿cómo afectará al trabajador?

Los autónomos o los trabajadores por cuenta propia van a tener un nuevo sistema de cotización a partir del 1 de enero de 2023. Fue en el Pleno del Congreso de los Diputados del jueves 25 de agosto cuando se aprobó el decreto-ley. Esta reforma va a consistir en subir de forma progresiva, y durante un periodo de nueve años, las bases de cotización a 15 tramos según los ingresos reales del autónomo. Hasta ahora, el sistema anterior permitía a los trabajadores por cuenta propia elegir su forma de cotización, por lo que el 85% lo hacía por la base mínima, según datos de la Seguridad Social. Esta elección implicaba, a la larga, que las pensiones fuesen un 40% más bajas.

En COPE hemos podido hablar con una autónoma que lleva 17 años trabajando por su cuenta. Ella es Marifé, tiene 48 años y está al frente de una peluquería cerca del centro de Madrid. Como otros tantos, Marifé teme que esta nueva legislación le afecte en mayor medida: “La verdad que todavía no lo tenemos muy claro, porque estuve hablando con la gestoría y no me dijo exactamente a qué nivel me iba a afectar. A nivel de una empresa pequeña como la mía creo que nos va a afectar mucho porque vamos a cotizar a través de lo que facturemos”. En este caso, Marifé tiene su opinión ante este nuevo sistema: “No me parece justo. Por mi empleada ya pago Seguridad Social. Entonces, si tengo que facturar lo suyo, más lo mío, al final estoy pagando tres veces la Seguridad Social: estoy pagando la suya, estoy facturando lo mío, estoy facturando lo de ella y a mí me van a cobrar a lo que yo facture total”.

Con el nuevo sistema, los autónomos tendrán que ajustar sus cotizaciones en función de sus ingresos reales. Será durante un periodo transitorio de nueve años, hasta 2032, y comenzará a aplicarse el año que viene. El nuevo régimen establece una tabla con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros, hasta los 500 euros, y variarán hasta 2025 en función de la facturación neta de cada autónomo. Aunque no todos verán reducidas sus cuotas, como es el caso de Marifé: “Hasta ahora en pandemia no subí precios, pero ahora mismo sí que me veo obligada, si me suben la cotización. Porque ya no solamente es la cotización, es el producto, la luz... Porque al final no vamos a subsistir y vamos a tener que cerrar. O cierras o subes precios, no queda otra”. El año pasado, restando a su sueldo todos los gastos de autónomo, Marifé ha llegado a los 900 euros mensuales. A día de hoy, de todo lo que factura al mes, solo se queda limpio entre un 10 y un 20%.

A partir de enero de 2023 entrará en vigor este nuevo sistema para los autónomos y tendrán que cotizar conforme a sus previsiones. Al siguiente año, cuando ya se tenga la información fiscal del ejercicio anterior, se verificará si el trabajador por cuenta propia ha cotizado dentro del rango que corresponde a su tramo o no. Con ello, la Seguridad Social estima que casi el 50% de los autónomos cotizará menos que en 2022, mientras que un 25% cotizará lo mismo y el otro 25% cotizará más.