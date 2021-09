Nissan admite que cierre plantas catalanas ha impactado en sus ventas locales

El consejero director general de Nissan Iberia, Bruno Mattucci, ha admitido este jueves que el cierre de sus plantas catalanas y toda la polémica creada al respeto ha generado un impacto en las ventas tanto en el área de Barcelona como en el conjunto de Cataluña.

Mattucci ha hecho estas declaraciones tras presentar en el salón Automobile Barcelona las novedades que Nissan trae a la edición de este año, entre ellas el Nissan Ariya, el primer todocamino (SUV) 100 % eléctrico de la marca, que se muestra por primera vez en Europa en este certamen.

Preguntado por si el anuncio del cierre de las plantas catalanas de Nissan, entre ellas la de la Zona Franca de Barcelona, ha incidido sobre las ventas, el directivo ha asegurado: "lo que hemos visto es que hemos tenido impacto aquí en Barcelona y en Cataluña, porque los ciudadanos han entendido que Nissan iba a pararse, a marcharse de España".

"Tenemos que explicarle (al consumidor) que son dos cosas separadas, que una es la estrategia de eficiencia y de producción global de Nissan, que ha afectado a la planta (de Barcelona), y otra cosa la comercialización de productos, que sigue en España y en Europa", ha dicho Mattucci.

Debido a "los artículos de prensa en los que se decía que Nissan iba a cerrar las plantas catalanas", el consumidor ha pensado que la marca dejaba el país, y de ahí el impacto en ventas, ha argumentado el directivo.

No obstante, ha asegurado que actualmente ya no están notando ese impacto en ventas, y como prueba de ello ha puesto el "éxito de pedidos" que está registrando el nuevo Nissan Qashqai. "No tenemos un impacto ahora", ha dicho, aunque tampoco se ha aventurado a hacer una estimación de ventas de la marca en el país al cierre del año.

"Hoy tenemos una visibilidad de producto de menos de cuatro semanas. Es imposible hacer una previsión", ha comentado el directivo de Nissan, en un contexto marcado en el sector del automóvil por la crisis de la covid-19 y por la falta de semiconductores, que está provocando problemas de fabricación a toda la industria.

Por otra parte, el directivo ha subrayado que "Nissan apuesta por España", y como ejemplo de ello ha puesto la presencia de la marca en el salón con una amplia gama de modelos y la reciente presencia también de esta compañía en el Mobile World Congress.

En cualquier caso, Mattucci ha evitado referirse al proceso de reindustrialización de las plantas de Nissan en Cataluña, y se ha limitado a comentar que esa decisión compete a la comisión que trabaja por encontrar una alternativa industrial.

Mattucci también ha aprovechado el acto para pedir al Gobierno español "medidas fiscales" para incentivar la electrificación del parque de vehículos en España.

En concreto, el directivo ha reclamado al Ejecutivo a que defina una hoja de ruta a medio y largo plazo para avanzar hacia una movilidad 100 % eléctrica en 2030 y evitar así tener que estar a expensas de planes anuales.

En esta línea, ha dicho que la gama de vehículos de Nissan será en un 90 % eléctrica o electrificada a partir del año que viene.