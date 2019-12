El New York Times valora una uva ancestral recuperada por Familia Torres en Tremp (Lleida)

La variedad ancestral de uva pirene, con que Familia Torres está experimentando en su finca de San Miguel de Tremp (Lleida), es uno de los vinos que ha destacado este año el crítico de vinos del New York Times, Eric Asimov, en su artículo 'Our Critic's Best Wine Moments of 2019 '.

Familia Torres ha asegurado este jueves en un comunicado que Asimov, que lleva veinte años escribiendo sobre vinos y quince como responsable de la sección vinícola del prestigioso diario estadounidense, afirma que "los grandes vinos crean recuerdos, dejan impresiones para reflexionar y historias que contar".

Entre los 12 vinos que ha seleccionado se encuentra el experimental elaborado en 2018 con pirene, una de las variedades ancestrales recuperadas por Familia Torres "por su interés enológico y su capacidad para afrontar el cambio climático", señala la empresa.

El crítico de vinos lo describe como un vino "brillante y vivaz, fresco, floral y herbáceo, delicioso y refrescante" y se pregunta por qué esta variedad había sido descartada durante tanto tiempo.

Asimov visitó los viñedos de Familia Torres el pasado mes de mayo para conocer cómo se está adaptando la bodega familiar al nuevo escenario climático, así como su contribución para reducir las emisiones de CO2, que posteriormente recogió en el artículo 'Freshness in a Changed Climate: High altitud, Old Grapas'.

"Las viñas de altura y las variedades ancestrales son dos de las medidas con las que Familia Torres prevé afrontar las altas temperaturas y la sequía que conllevará el cambio climático", señala la empresa.

De las cincuenta variedades que ha conseguido recuperar desde que comenzó la búsqueda a mediados de los años 80, en estos momentos hay seis que, además de tener un gran potencial enológico, son de ciclo largo, de maduración tardía, y conservan una marcada acidez, unas características que las hacen especialmente indicadas para climas más extremos.

Son, además de la pirene, las denominadas forzada, moneu, gonfaus, querol y garró, que están plantadas en las fincas donde mejor se han adaptado y en las que la quinta generación de la Familia Torres está focalizando para cristalizar el proyecto en vinos monovarietales que puedan llegar al mercado, señala la empresa.