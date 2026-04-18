Néstor, dueño de una cafetería: “El café tiene alto margen de beneficio, pero es un producto tan barato que necesitas vender hasta 10 veces más que un restaurante”

El café de especialidad se ha convertido en un objeto de deseo para emprendedores, atraídos por un producto con una imagen de calidad y altos márgenes. Sin embargo, la realidad del día a día es mucho más compleja. Es la historia de Néstor, fundador de la cafetería y tostador NotiCoffee, un negocio que el año pasado facturó más de 400.000 euros pero que, como él mismo admite, tardó tres años en ser rentable. Su experiencia desvela que el verdadero beneficio no siempre está en la taza que se sirve al cliente.

El espejismo de los márgenes altos

El punto de partida de este negocio parece muy lucrativo. Para una taza de café de especialidad que se vende por unos 3 euros, la rentabilidad es, en palabras de Néstor, “del 70%”. Un margen que califica como “sano” y al que, considera, debería aspirar cualquier negocio de hostelería. A pesar de estas cifras, el dueño de NotiCoffee advierte sobre una trampa fundamental en la que muchos caen: el bajo precio del producto.

“Son márgenes altos, pero de un producto económico”, explica Néstor. Mientras en un restaurante el gasto medio por persona puede alcanzar fácilmente los 100 euros, en una cafetería, incluso ofreciendo productos de alta calidad, el ticket promedio es bajo. En su local, una consumición con algo de pastelería ronda los 5 o 6 euros, y si incluye un brunch, puede subir a los 15 o 20 euros. Esta realidad obliga a generar un volumen de ventas muy superior para alcanzar la rentabilidad.

La solución: tostar y distribuir tu propio café

La clave para Néstor fue mirar más allá del mostrador. Lo que empezó como una idea para tostar café únicamente para su propio local, pronto se convirtió en una nueva línea de negocio. “Muchos clientes que son amantes del café y conocedores empezaron a detectar esa calidad y a pedirme café”, recuerda. Las primeras ventas a particulares se hacían en bolsas de cruasanes. Poco después, otra cafetería le pidió que les suministrara el producto, y fue ahí cuando “cambiamos la estrategia”.

Néstor, dueño de una cafetería

Ese crecimiento orgánico llevó a una inversión importante: una tostadora profesional de 48.000 euros. Hoy, la división de tueste y distribución representa el 50% de la facturación total del negocio, tostando unos 200 kilos de café por semana. Para Néstor, el futuro pasa por aquí, ya que es un modelo de negocio “mucho más escalable” que el de la cafetería y su objetivo es que pueda “crecer exponencialmente como tostadores”.

¿Qué es realmente un café de especialidad?

Pero, ¿qué diferencia a este café del que se encuentra en el supermercado? El café de especialidad debe superar una puntuación mínima de 80 sobre 100 otorgada por la Asociación de Café de Especialidad (SCA), que regula su calidad. Un café comercial apenas alcanza los 40 puntos. Además, la trazabilidad es un requisito indispensable: “Cada bolsa de café tiene nombre y apellido, sabemos de quién fue el productor, qué variedad es, aquí no hay mezcla”, detalla Néstor. Por lo general, solo la variedad arábica cumple con estos exigentes criterios.

La diferencia es visible en el propio grano. El café de especialidad es uniforme, limpio y sin defectos, mientras que el comercial a menudo presenta granos rotos. Durante el tueste, el grano de especialidad adquiere un color marrón, sin llegar a quemarse, lo que preserva sus matices. “Un buen café no necesita azúcar, porque es el grano de una fruta, y la fruta es dulce”, sentencia Néstor. En contraste, el café comercial suele estar quemado, lo que le da un brillo oscuro y un sabor amargo.

Para tener éxito en este sector no solo hace falta un buen producto, sino también una gestión impecable. Néstor señala que los mayores errores son el desconocimiento y la falta de control de gastos, además de una correcta elección del personal. Un buen barista, que puede tener un sueldo neto de entre 1.600 y 1.700 euros, es una pieza clave. Aunque se puede empezar con una inversión de 15.000 o 20.000 euros, la recuperación de la misma puede tardar “fácilmente 3 años”.

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Si eres pequeño, desapareces"

Mirando al futuro, Néstor lo tiene claro. La prioridad es expandir el tostador y la venta de maquinaria. Una vez consolidada esa área, el siguiente paso será expandir la marca de la cafetería con modelos más pequeños y sin cocina, un formato que podría incluso franquiciarse. Su filosofía, forjada a través de la experiencia, resume el desafío de este sector: “Si eres pequeño, desapareces”. No basta con abrir una cafetería; para sobrevivir y prosperar es necesario entender todo el ecosistema del café y crecer.