Murcia recurrirá ante la justicia la quita de la deuda catalana y reformas financiación

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales de justicia la quita de la deuda de Cataluña pactada entre el PSOE y ERC, así como los posibles cambios en el modelo de financiación autonómica si esas medidas no se pactan de manera compartida con todas las comunidades autónomas.

Así lo ha dicho preguntado por los periodistas durante la inauguración de la feria Región de Murcia Gastronómica, donde ha insistido en que no se puede pactar de manera bilateral y entre dos partidos políticos ni la condonación de una deuda de una comunidad ni el cambio del modelo de financiación autonómica.

Ese cambio en el modelo de financiación ha sido ampliamente demandado por la Región de Murcia, pero Miras ha advertido de que el mismo solo puede debatirse de manera multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque así lo establece la ley.

Todo lo que no sea eso, no es legítimo y no es legal, y nos vamos a oponer, no vamos a permitir que se nos humille, ha dicho.

Para ello, ha asegurado, se opondrá a esa medida políticamente y también acudiendo a los tribunales de justicia porque se está vulnerando la ley, por lo que el Gobierno murciano recurrirá tanto la quita de la deuda de Cataluña si no se pacta de forma directa con cada una de las comunidades autónomas y también si hay cambios en el modelo de financiación autonómica y no se pactan de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Preguntado sobre si ha hablado con otros presidentes autonómicos sobre esos posibles recursos judiciales, Miras ha subrayado que, cuando se trata de defender los intereses de la Región de Murcia, hay pocas cosas que necesite acordar con otros territorios, puesto que se mantendrá firme en recurro todas las decisiones que considere injustas e ilegales.

En ese sentido, y sobre la petición del vicepresidente regional, José Ángel Antelo (Vox), de Convocar un consejo de Gobierno extraordinario para abordar la posible investidura de Pedro Sánchez, Miras ha insistido en que su postura sobre este asunto ha sido clara desde el primer momento y él fue uno de los primeros dirigentes autonómicos en anunciar que llevará la ley de amnistía, si llega a firmarse, ante el Tribunal Constitucional.

Miras ha advertido de que nadie puede pretender que la Región de Murcia se conforme con los resultados colaterales de un pacto entre socialistas e independentistas en el que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se apropia de lo que es de todos los españoles para contentar y contener a ERC y Puigdemont.

Nunca ha habido un presidente que desprecie tanto a las comunidades autónomas, ha criticado, y ha considerado que los adjetivos descalificativos se agotan para definir la barbaridad y humillación a la que estamos asistiendo. EFE

