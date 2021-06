Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de madrugada para ahorrar

Si conocen a alguien que no se haya estudiado el horario en el que poner la lavadora o el lavavajillas para no arruinarse en el intento, ese alguien es un rara avis. Incluso le diría que nos pusiera en contacto con él o ella para que nos explicara el por qué de esa despreocupación, en qué radica no tener el grave problema que supone para muchas familias cuadrar los gastos mensuales y que el recibo de la luz no descuadre el presupuesto tras la subida que ha experimentado la electricidad desde el principio de este mes de junio.

Quien más o quien menos sabemos que hay tres tramos horarios marcados con un semáforo, el verde aquellas horas en las que el precio de la electricidad es normal, amarillo -las llamadas horas llanas- tienen un precio asequible y luego están las marcadas por el rojo, horas en las que el precio del kilovatio está más caro que el oro.

La #NuevaFacturaEléctrica tendrá 3? tramos de consumo energético??



??Hora punta

??Hora llana

??Hora valle



Además todo el fin de semana y los festivos serán hora valle ??



Esto significa que el consumo en las horas llanas ?? o valle ?? será más barato que en horas punta?? pic.twitter.com/ws82CVPfNZ — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) June 1, 2021

¿Cuándo es más barato poner la lavadora? ¿darle a marcha en el lavavajillas? y ¿pasar la aspiradora? Sí, de madrugada. A partir de las 00.00 horas hasta las 8.00 de cada día.

Un horario que entra en clara contradicción con muchas ordenanzas municipales que prohíben, precisamente a partir de las doce de la medianoche, hacer ruidos que impidan a los vecinos poder descansar, dormir sin sonidos que alteren el sueño.

Hasta 3.000 euros de multa

Ya hay muchos españoles que han decidido planchar, lavar e incluso pasar la aspiradora en esas horas valle. Pero la nueva discriminación horaria en la factura de la luz entra en contradicción con numerosas ordenanzas municipales con las que se multan a los vecinos ruidosos por la noche.

Multas que pueden alcanzar los 3.000 euros si el ruido que hacemos en nuestra casa o en la vía pública está por encima de los decibelios permitidos a partir de las 00.00 horas o incluso antes, si estamos en invierno. Lo que hace que las recomendaciones del Gobierno de que pongamos ciertos electrodomésticos en las horas valle - cuando la luz es más barata- nos lleven directamente a ser multados por nuestro ayuntamiento.

Esto es lo que ocurre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cuenca, Castellón, Murcia o La Coruña.

Por ejemplo en Madrid, Murcia y La Coruña entre las 23:00 y las 7:00 horas, el nivel máximo de ruido que se puede hacer en el interior de una vivienda es de 25 decibelios (dB) en los dormitorios y de 30 decibelios (dB) en el resto de las estancias de la casa para garantizar el descanso de los vecinos.

En Bilbao se establecen los mismo niveles de ruido, pero el horario nocturno empieza una hora antes y termina una hora después, de 22:00 a 8:00 horas.

Esto significa que si ponemos en estas ciudades la lavadora cuando llegue al centrifugado, seguramente estaremos violando la ordenanza municipal, al superar el nivel de ruido. Y romper el descanso de los vecinos se traduce en una multa que va desde los 750 euros a los 3.000 euros en muchos municipios de la Comunidad de Madrid.

En Barcelona, las multas son muy parecidas desde los 700 euros hasta los 3.000 si a partir de las 21.00 horas eres un vecino ruidoso para el resto de tu comunidad. En Valencia las sanciones van desde los 600 euros y la prohibición de superar los decibelios permitidos va del tramos de las 22.00 horas hasta las 8.00 de la mañana del día siguiente.

"Queda prohibida la realización de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones en días festivos y en horario nocturno el resto de días, salvo las estrictamente necesarias por razones de urgencia", señala el artículo 43 de la ordenanza municipal de ruidos de Castellón por la que se multará a quien no respete esta norma desde las 23.00 horas hasta las 7.00 horas del día siguiente.

Hay municipios en los que las normas establecidas obligan a los vecinos a respetar el descanso y evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia. Es lo que ocurre en Valladolid cuya ordenanza municipal no fija ni horarios ni decibelios, apela al respeto entre vecinos y al sentido común. Esto puede permitir a los pucelanos poner la lavadora si no es muy ruidosa ya que los vecinos no podrán quejarse.

"La noche es para descansar"

Desde el 1 de junio, en más de un ascensor se han puesto ya carteles de este tipo:





Cartelitos que son tendencia. Yo diría que a @hematocritico le va a dar para un nuevo Drama en el Portal, Subida de la luz special edition. pic.twitter.com/68K3t3rKm0 — Silvie Quart (@SilvieQuart) June 5, 2021





En muchos casos va a salir más barato poner la lavadora o el aspirador durante las horas caras a que te multe el ayuntamiento.