Multa de hasta 2.000 euros en cuatro ciudades de España por dejar un paquete junto a la basura con el nombre en la etiqueta

Cajas de carton fuera del contenedor en una calle de España

Las ordenanzas municipales de limpieza en España son bastante claras en un punto: el cartón no solo debe reciclarse, sino que debe depositarse dentro del contenedor azul, nunca fuera.

Este principio aparece de forma expresa en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante y Monzón (Huelva), cuyas normativas sirven como ejemplo claro de cómo se regula esta conducta y por qué puede acabar en sanción económica elevada.

Madrid, valencia, alicante o monzón

En el caso de Madrid, la Ordenanza 12/2022 de limpieza y gestión de residuos establece de forma expresa que el papel y cartón “se depositarán en el interior de los contenedores normalizados” y además obliga a plegar las cajas antes de introducirlas.

Esto implica que dejar cartón fuera del contenedor constituye un incumplimiento directo de la norma, cuya multa va desde los 200 hasta los 2.000 euros, como explica el Ayuntamiento de Madrid en su página web.

Alamy Stock Photo Contenedores de cartón, vidrio y plástico en una calle de Mallorca, imagen de archivo

Una lógica prácticamente idéntica se recoge en Valencia. Su ordenanza municipal señala de forma tajante que "se prohíbe depositar ningún tipo de residuo fuera del contenedor". Esta prohibición es general, pero incluye claramente el cartón, que además debe separarse correctamente.

El incumplimiento puede considerarse infracción grave o muy grave, lo que explica que las sanciones puedan escalar hasta los 3.000 euros según el régimen sancionador municipal.

En Alicante, la normativa también obliga a utilizar correctamente los contenedores asignados y regula incluso los recipientes identificados para determinados usuarios o actividades. Esto es clave, porque introduce un elemento importante: la trazabilidad del residuo.

En esta ciudad, la normativa considera infracción grave "abandonar junto a un contenedor, cajas, cartones o embalajes" y está asociado con una multa de hasta 900 euros.





El caso de Monzón (Huesca) refuerza esta tendencia en municipios más pequeños. Su normativa municipal ha endurecido las sanciones por depositar basura fuera del contenedor, calificando estas conductas como graves o muy graves, con multas que van desde los 1.500 hasta los 3.000 euros.

Además, campañas municipales recientes insisten específicamente en la prohibición de dejar residuos junto a los contenedores sin autorización, lo que demuestra que el control no es exclusivo de grandes ciudades.

cómo identificar al infractor

Un aspecto especialmente relevante en todas estas ciudades es cómo identifican al infractor. Aunque las ordenanzas no detallan métodos concretos de investigación, la práctica administrativa se apoya en la inspección de los residuos abandonados.

En el caso del cartón, es habitual que incluya etiquetas de envío, facturas o datos personales. Esa información permite a los servicios municipales o a la policía local atribuir el residuo a una persona concreta, lo que convierte un gesto aparentemente menor en una infracción perfectamente sancionable y demostrable.