Mujeres incansables: Retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis

Los primeros datos de la COVID-19 indicaban que desde un punto de vista biológico la letalidad de esta enfermedad es mayor en los hombres. No obstante, la mayoría de los expertos opinan que la cuarentena y la recesión económica posterior están afectando y afectarán más a las mujeres. Los roles del cuidado son asumidos principalmente por las mujeres, que se ocupan en mayor medida de los enfermos, aumentando la posibilidad de contagiarse. Este hecho, no solo ocurre en los hogares sino que se refleja también en una creciente feminización de los sanitarios; a nivel mundial el 70% de ellos son mujeres.

Cerca del 60% de las mujeres de todo el mundo trabajan en la economía informal, ganan menos, ahorran menos y corren un mayor riesgo de caer en la pobreza. A medida que se desploman los mercados y cierran las empresas, han ido desapareciendo millones de puestos de trabajo de mujeres. Al tiempo que pierden sus empleos remunerados, el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de forma exponencial con medidas como el cierre de los colegios. En España esto también es así.

Por ello, el Instituto de la Mujer ha destacado la sobrecarga que supone para las mujeres compatibilizar el teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia, una sobrecarga que se agrava en el caso de las familias monoparentales, un 82% encabezadas por mujeres en España. Y pone de manifiesto que "el desempleo está feminizado y supera ya los 2,1 millones de mujeres desempleadas en España” ya que ellas ocupan una mayor proporción en el desempleo, el trabajo precario, a tiempo parcial o en la economía informal. En este contexto de bajo crecimiento, se prevé un importante aumento de la pobreza en todo el mundo. Según las últimas previsiones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 35 millones de personas de la región podrían caer en la pobreza. Hoy por hoy es difícil predecir cuál será el impacto a medio y largo plazo.

LA TRANSFORMCIÓN DIGITAL

La innovación tecnológica ha sido fundamental a la hora de combatir los efectos de la crisis sanitaria y mitigar sus consecuencias, y se vislumbra como una de las piezas clave de las nuevas oportunidades que pueden surgir tras la pandemia. Sin embargo, este acceso a la tecnología no es universal, y sus carencias afectan especialmente a las mujeres. Según GSMA, (la mayor patronal de las telecomunicaciones del mundo), más de 1.200 millones de mujeres en países con ingresos medios y bajos no 7 pueden acceder a internet desde el móvil. En las circunstancias actuales, no tener conexión a internet aumenta aún más las desigualdades socioeconómicas y la brecha digital.

Precisamente, la apuesta de la Fundación Microfinanzas BBVA por la transformación digital ha permitido acelerar los procesos y hacerlos más eficientes, además de contribuir a mejorar la oferta de valor para los emprendedores a los que atiende. También, acercar la tecnología a las mujeres como un medio para aumentar y mejorar la difusión y venta de sus productos, entre otras ventajas. La digitalización es el medio que permite que, por ejemplo, los emprendedores puedan consultar sus cuentas desde el teléfono móvil sin tener que desplazarse a la oficina, hacer sus operaciones a través de la tablet de su asesor o comprar y vender productos a través del comercio electrónico; y a los empleados, haber podido trabajar desde casa durante esta crisis, atendiendo las necesidades de los clientes.

MUJERES INCANSABLES

Las mujeres en vulnerabilidad son capaces de salir adelante en situaciones de crisis y de reinventarse, a pesar de las dificultades, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. El impacto de la pandemia del coronavirus no ha llegado a todos por igual; entre los emprendedores en vulnerabilidad a los que atiende la FMBBVA, hay mujeres que han sabido centrarse en sus fortalezas para afrontar esta situación con resiliencia y optimismo, logrando adaptar sus negocios a la nueva situación y, en ocasiones, encontrando en ella una oportunidad de crecimiento y mejora para ellas y sus comunidades. Estas mujeres, incansables, son un ejemplo para seguir trabajando y ayudando por y para todos aquellos a los que esta crisis ha golpeado con dureza, ya que esta pandemia no es la única amenaza a la que nos enfrentaremos en los próximos años: la automatización del mercado laboral, desastres naturales, ataques cibernéticos, etc., volverán a poner a prueba la resiliencia de todos.

SOBRE LA FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

La FMBBVA es una entidad sin ánimo de lucro creada por BBVA en 2007 en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa. Es totalmente autónoma del Grupo BBVA, por lo que este no recibe ningún retorno financiero. El propósito de la Fundación Microfinanzas BBVA es el desarrollo sostenible de personas en vulnerabilidad que cuentan con actividades productivas.

En sus trece años de actividad, ha consolidado un grupo de entidades líderes en el sector en cinco países de la región (Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá), con el que ha apoyado a más de 5 millones de emprendedores de bajos ingresos con un desembolso de más de 14.500 millones de dólares en préstamos productivos. Además de productos y servicios financieros, las entidades les ofrecen educación financiera y capacitación.

En enero de 2020, la OCDE reconoció la labor de la Fundación como la primera entidad por contribución al desarrollo en América Latina, y la segunda en el mundo, solo detrás de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Las líneas estratégicas de la Fundación son:

- Empoderamiento de la mujer

- Digitalización e innovación tecnológica

- Medición de impacto social (Ver Informe de Desempeño Social 2019)

- Sostenibilidad medioambiental

- Capital humano

- Gobierno corporativo