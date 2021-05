El movimiento sindical europeo pide retirar las patentes de las vacunas

El presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Laurent Berger, ha defendido esta mañana que se retiren de manera temporal las patentes de las vacunas contra la covid19.

Durante su participación este martes en el cuadragésimo tercer Congreso Federal de UGT, Berger ha asegurado que los trabajadores europeos "no van a salir de la pandemia solos" y ha insistido en la necesidad de que haya una "solidaridad internacional" que permita que todos los "compañeros" tengan acceso libre a las vacunas.

Asimismo, el presidente de la CES ha resaltado que durante la crisis provocada por la pandemia, la Unión Europea ha reaccionado "de manera más positiva" que durante la crisis de 2008 adoptando "medidas de urgencia" para ayudar a los estados miembros a obtener financiación y para ayudar a la población en dificultad y suspendiendo el pacto de estabilidad.

"Algunas de estas medidas son provisionales y habrá que mantener la vigilancia para que no volvamos a la austeridad y el desprecio de los trabajadores. El papel de los sindicatos consistirá en que Europa no vuelva a cometer esos errores y no ponga la economía por encima de los aspectos sociales", ha explicado Berger.