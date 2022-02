Moreno: No permitiremos aspectos de la ley lesivos para mercado del aquiler

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha criticado hoy el "intervencionismo" por parte del Estado que promueve Ley de Derecho a la Vivienda, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Gobierno, y ha asegurado que "no vamos a permitir aspectos del mismo que son lesivos para el mercado del alquiler".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, cuestionado por este asunto, ha indicado que este proyecto de ley "se ha hecho sin tener en cuenta el dictamen del Consejo de Estado".

"Me parece muy mal que el Gobierno de España no tenga en cuenta al Consejo de Estado que lo que ha dicho es que la ley invade competencias autonómicas", ha apuntado Moreno, que ha asegurado que "en el ámbito de nuestras competencias nosotros no vamos a facilitar aspectos de esa ley que son lesivos para el propio mercado del alquiler".

"Ya eso se ha experimentado en otros países de Europa y ha fracasado, porque al final lo que necesitamos es que haya más oferta para que la demanda baje el precio", ha indicado Moreno, que ha añadido: "si tú al final a una persona le limitas o condicionas el precio lo que hace es no ponerlo en alquiler o incluso venderlo como así ha ocurrido en otras formas que ya se han experimentado".

Ha precisado que "no somos partidarios de ese intervencionismo por parte del Estado y somos más partidarios de ayudar a aquellos que tienen segunda vivienda y que no se atreven a ponerlas en alquiler porque tiene miedo, por ejemplo a que se les ocupe".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es resolver de una vez por todas la situación que estamos teniendo en materia de ocupación de viviendas en el conjunto de España", ha concluido.