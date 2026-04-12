Montse Cespedosa, especialista financiera: "Hay una manera legal, que muy poca gente conoce, para dar tu casa a tus hijos y librarles de pagar el impuesto de sucesiones"

Existe una fórmula legal poco conocida que permite a los padres ceder una vivienda a sus hijos en vida para que estos se ahorren el impuesto de sucesiones. Así lo ha explicado la especialista financiera Montse Cespedosa a través de un vídeo en el que detalla los pasos de una operación que, según afirma, va a realizar ella misma. La clave reside en donar la nuda propiedad y reservarse el usufructo vitalicio del inmueble.

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En qué consiste la nuda propiedad

El método consiste en que los padres donan a sus hijos la nuda propiedad de la vivienda, pero se reservan para sí mismos el usufructo vitalicio. En términos prácticos, esto significa que los hijos se convierten en los propietarios legales del inmueble, pero los padres conservan el derecho a vivir en la casa y disfrutar de ella hasta el día de su fallecimiento.

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Yo voy a poder seguir viviendo en mi casa hasta que me muera" Montse Cespedosa Especialista financiera

Una vez que el progenitor fallece, el usufructo se extingue y los hijos consolidan el pleno dominio de la propiedad de forma automática. Para que la operación sea válida, debe formalizarse ante notario e inscribirse en el Registro de la Propiedad, donde tiene que quedar constancia de que los hijos son los nudopropietarios y el progenitor es el usufructuario vitalicio.

El ahorro en impuestos

La principal ventaja de esta fórmula es el ahorro en el impuesto de sucesiones. Según explica Cespedosa, este tributo no se aplica porque la vivienda ya no forma parte de la herencia del fallecido. “La ley solo graba lo que se hereda, por lo tanto, si la vivienda ya es tuya, no habrá que pagar en ningún caso”, aclara la experta. Al haberse transmitido la propiedad previamente, los hijos ya son los dueños.

La ley solo graba lo que se hereda, por lo tanto, si la vivienda ya es tuya, no habrá que pagar en ningún caso" Montse Cespedosa Especialista financiera





No obstante, es importante señalar que la operación no está completamente libre de cargas. La donación de la nuda propiedad sí está sujeta al impuesto de donaciones, cuya cuantía varía significativamente en función de la comunidad autónoma donde se encuentre la vivienda. Sin embargo, Cespedosa apunta que existen numerosas bonificaciones que pueden reducir considerablemente el coste fiscal.

La especialista financiera ha generado un gran interés al anunciar que ella misma va a llevar a cabo este proceso. “Yo voy a poder seguir viviendo en mi casa hasta que me muera”, subraya, destacando la seguridad que ofrece el usufructo vitalicio. Cespedosa incluso ha ofrecido a sus seguidores documentar el proceso el día que acuda al notario, concluyendo con una nota de humor: “No os quejéis, porque mis hijos se acaban de enterar por este vídeo”.