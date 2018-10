Montero valora la caída del paro pero pone el foco en velocidad y calidad

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha valorado hoy la "tendencia de caída del desempleo" reflejada en los datos de la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre, aunque ha puesto el foco en la "velocidad" de esa corrección y en la calidad del empleo creado.

En declaraciones a los medios tras asistir a una conferencia del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, Montero, ha subrayado que el compromiso del Gobierno es "combatir" el desempleo con todas sus herramientas, desde los Presupuestos a la política industrial.

El objetivo, ha añadido, es que el desempleo caiga "a una velocidad que permita la incorporación de la población joven y parados de larga duración", que son dos de los sectores prioritarios.

Asimismo, ha abogado por reorientar la política económica de manera que incida en la creación de empleo "digno", de "calidad, para que las personas puedan tener un proyecto vital, ya que basar la reforma laboral en la devaluación de los salarios "no solamente no genera empleo, sino que el poco que crea no es digno".

Según los datos de la EPA, el número de ocupados aumentó en 183.900 personas en el tercer trimestre y el de parados disminuyó en 16.100.