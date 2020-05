Montero sobre el posible apoyo de Cs a los Presupuestos: "Cualquier alianza es bien recibida"

Defiende la combinación entre "fiscalidad justa" y "racionalidad" del gasto público

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este viernes, ante la posibilidad de que Ciudadanos se abra a negociar con el Gobierno los Presupuestos tras apoyar la prórroga del estado de alarma, que "cualquier alianza" que permita al Ejecutivo ampliar sus apoyos parlamentarios es "bien recibida".

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra dijo que la "vocación" del Gobierno es concitar "los mayores apoyos parlamentarios posibles" y más aún en relación con la aprobación de los Presupuestos de 2021 en un momento "tan crítico y complicado" y ante la transición hacia la nueva normalidad y la recuperación económica.

"El ánimo del Gobierno va a ser establecer conversaciones con todos los grupos y agradece la disposición al diálogo que están mostrando algunos grupos para la reconstrucción de España", añadió Montero, quien indicó que "ojalá" todos sean capaces de "apartar" los intereses particulares y buscar un "mínimo común" para sentar unas bases sólidas para la recuperación.

En cuanto al apoyo de ERC a los Presupuestos, tras desmarcase el miércoles de la aprobación del estado de alarma, Montero afirmó que la mayoría con la que contó Pedro Sánchez en la investidura tiene "vocación de poder ampliarse".

Dicho esto, apuntó, en referencia a ERC, que cualquier formación puede no compartir una determinada iniciativa legislativa "y no significa en absoluto que no vaya a compartir otras medidas", como los Presupuestos o las distintas figuras fiscales en tramitación parlamentaria.

FISCALIDAD JUSTA Y RACIONALIDAD EN EL GASTO

De cara a la aprobación de las cuentas públicas, la ministra dijo que el planteamiento que hará el Gobierno será "homogéneo" al de otros países de la UE: una "fiscalidad justa" y la "racionalidad en el consumo de los recursos públicos".

En este sentido, recordó que actualmente el Congreso está debatiendo el nuevo impuesto digital y el de transacciones financieras, y que está a punto de llegar a las Cámaras la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, "imprescindibles" para aumentar los ingresos de España respecto al PIB, dado que España tiene un diferencial de 7 puntos con la UE.

Por otra parte, dijo que, "como corresponde a un Gobierno progresista", el gasto público se llevará a cabo con "racionalidad" y de la forma más "adecuada posible", al mismo tiempo que usará "todos los mecanismos de financiación" a su disposición, también los que ponga en marcha la UE, a la que pidió un fondo para la reconstrucción con transferencias no reebolsables, como ha hecho España con las comunidades.