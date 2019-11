Montero pide que la "música global" de los Presupuestos forme parte de las negociaciones de investidura

Quiere que haya investidura "antes de Navidad" y pide "sensatez y sentido común" a las formaciones para formar Gobierno

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha pedido este martes que se aborde la "música global" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 en las negociaciones de investidura con las distintas formaciones, que espera que se pueda aprobar "lo antes posible", y ha pedido "sensatez, sentido común y responsabilidad" a los partidos para que se forme Gobierno, ya que no hay "ningún argumento ético, moral ni legítimo" para el bloqueo.

Así lo ha señalado Montero en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados tras recoger su credencial como diputada para la XIV legislatura, en las que ha pedido que la "música global" del proyecto de PGE forme parte de las conversaciones para formar Gobierno, ya que "el país tiene que ponerse en marcha y es imprescindible la gasolina que alimente las partidas presupustarias" y que la investidura salga adelante.

Montero ha pedido que se traten los aspectos más globales de los Presupuestos en las negociaciones, aunque no se firmen contenidos concretos, ya que eso requerirá más tiempo de negociación y "poner la lupa" en algunos aspectos, si bien ha insistido en que "tiene que estar al menos la música".

"No es momento de fijar la letra pequeña, sino que son cuestiones globales, grandes retos pendientes como país, y ya vendrá el momento en el que nos sentemos para poner números o concreción", ha añadido. Montero ha expresado su "deseo" de que la investidura y la formación de Gobierno pueda producirse antes de Navidad para poder presentar el proyecto de PGE "a la mayor brevedad posible" y comenzar el año con su tramitación y aprobarlo en una "fecha razonable", si bien ha matizado que no es "ninguna realidad ni ninguna hoja de ruta previamente determinada".

NO VE "ARGUMENTOS LEGÍTIMOS" PARA EL BLOQUEO

"No sé la fecha de investidura", ha reconocido Montero, quien confía en que la actitud de las formaciones en las reuniones sea "constructiva y realista", ya que los planteamientos del PSOE han sido "meridianamente claros" respecto a la cuestión territorial, algo que pasa por "el diálogo, el respeto a la ley y la Constitución, los límites que siempre ha marcado el PSOE para encuadrar el contexto del diálogo".

En este sentido, ha remarcado que ERC y el resto de fuerzas políticas "conocen la posición del PSOE", ya que "ha sido una posición defendida durante la campaña", y pasa por "el diálogo dentro de la ley".

La titular de Hacienda en funciones ha subrayado que el "mandato ciudadano" ha expresado que quieren un Gobierno del PSOE en alianza con otras formaciones, con acuerdos puntuales, pero "evidentemente un Gobierno del PSOE".

"No hay ningún argumento ético, moral ni legítimo para seguir haciendo una actitud de bloqueo. Confío en la sensatez, el sentido común y que todos asumamos nuestra responsabilidad", ha agregado, para afear que algunos partidos se "autoexcluyesen" en la misma noche electoral.

Por ello, espera que no haya "mucha presión" en las negociaciones, y se aborde los pasos a dar para los próximos años, para lo que ve necesario alejar la "presión mediática y el ruido", y ha mostrado su confianza en los interlocutores del PSOE porque "saben y conocen lo que el partido quiere".

Ha expresado también su deseo de que no se produzca una investidura fallida porque "no son constructivas y no llevan a que el país se beneficie de nada", por lo que espera contar con los apoyos necesarios para que salga adelante "lo antes posible".

Respecto a la futura estructura del previsible Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Montero se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que apuntó que no se va a trasladar nada parcial ni provisional hasta que no se anuncie la estructura global. "Todo lo demás queda en el terreno de la especulación, la sospecha y la duda", ha apuntado Montero, quien no ha aclarado si repetirá en la cartera de Hacienda.