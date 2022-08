Montero pide al Campo de Gibraltar no confrontar con Extremadura por el tren

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este lunes al Campo de Gibraltar "no confrontar con Extremadura" por la respuesta dada por el Gobierno a las reivindicaciones de uno y otro territorio en materia de infraestructuras ferroviarias.

A preguntas de los periodistas en Algeciras (Cádiz), donde ha firmado convenios de inversión con los ocho alcaldes del Campo de Gibraltar, Montero ha defendido que "es mal negocio aquel que practica el enfrentamiento entre los territorios".

En su opinión, "todos tenemos que velar por el interés común y general, y el debate político que enfrenta a personas de diferentes lugares lo único que busca es la bronca y el ruido".

"Sería malo enfrentar al Campo de Gibraltar con Extremadura, una comunidad hermana que comparte intereses comunes con nuestra tierra", ha señalado la ministra al ser preguntada por la respuesta del Gobierno ante los problemas ferroviarios en ambos territorios, después de que la estación de Algeciras permanezca sin tren por obras en la vía y sean derivados sus pasajeros a Málaga en autobús.

La ministra de Hacienda ha garantizado el compromiso con la Algeciras-Bobadilla en los Presupuestos Generales del Estado, en los que se han destinado "más de 300 millones", y ha afirmado que "también lo será en los próximos".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha salido al paso de estas declaraciones de la ministra y ha replicado que "no va a admitir que diga que quien exija que tengamos un tren digno, moderno y competitivo para pasajeros y mercancías no es buen campogibraltareño ni buen español. Queremos ser iguales entre los iguales. Nos alegramos de Extremadura, pero no queremos que nos dejen tirados", ha indicado.

Por otro lado, en relación a la propuesta del Ayuntamiento de La Línea de iniciar el procedimiento para convertirse en ciudad autónoma, María Jesús Montero ha señalado que "las iniciativas que lleven su marco legal seguirán su trámite y su procedimiento, y se contestarán en tiempo y forma".

No obstante, ha subrayado que La Línea "es imprescindible para la vertebración de Andalucía" y ha considerado que "las sensibilidades o discursos vividos en otras partes de España, que no han sido buenos ni para el clima político del país ni para la prosperidad de esas comunidades, han hecho del discurso de la separación su seña de identidad".

"Hay que llevar a la opinión pública la idea de que juntos somos mejores", ha remarcado.EFE

