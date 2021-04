Montero niega que se haya tomado una decisión sobre llevar a los PGE de 2022 una subida de impuestos

Dice que la modernización del sistema tributario llegará "cuando las condiciones económicas lo permitan"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado que "nunca" trasladó ninguna situación decidida sobre llevar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 una subida de impuestos.

"Es algo que no está discutido ni decidido. Dejemos trabajar a los expertos, que tendrán hasta febrero de 2022 para trasladar sus conclusiones", ha remarcado la ministra tras la reunión del Consejo de Ministros este martes.

El Gobierno presentó la semana pasada a los 17 integrantes del grupo de expertos que abordarán la reforma fiscal y que deberán presentar sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año.

Además, ha apuntado que "en ningún momento" habló de lo que tendría que hacer el candidato de la Comunidad de Madrid respecto a la fiscalidad. "Yo me estaba refiriendo a la modernización del sistema tributario de España y luego cada presidente autonómico o candidato expresará su voluntad de hacer o no hacer, ejercer o no ejercer sus competencias fiscales en la dirección que estimen oportuna", ha señalado.

Montero ha recalcado que se adoptará la modernización del sistema tributario en el "momento adecuado" de la economía y cuando beneficie a la justicia fiscal, a la progresividad tributaria y al sostenimiento de los servicios públicos.

En cuanto a la propuesta de una mayor contribución temporal por parte de grandes patrimonios para hacer frente a la pandemia, la ministra ha recordado que es una propuesta del Fondo Monetario Internacional, por lo que los expertos tendrán que analizar este tipo de planteamientos internacionales, además de los nacionales.

"Espero que logremos un consenso importante para poder acometerlo en el momento en el que la situación económica lo permita", ha insistido.