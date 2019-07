Montero mantiene que el déficit cerrará en el 2% pese al aumento hasta junio y la prórroga presupuestaria

Afirma que el Gobierno está "en condiciones" de presentar los PGE y actualizar las entregas a cuenta en cuanto se forme el Ejecutivo

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el déficit público cerrará en el 2% del PIB comprometido con Bruselas pese al aumento del 27% del déficit del Estado en el primer semestre y a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Así lo ha afirmado Montero en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, después de que el déficit del Estado se haya disparado un 27% en la primera mitad del año, hasta los 10,514 millones, en tanto que el déficit público ha aumentado un 7,5% hasta mayo, con 16.957 millones de desajuste.

Montero ha afirmado que no le preocupa dicho aumento de déficit porque "son datos parciales" y la comparativa entre semestres "no es homogénea", ya que en las mismas fechas del año pasado no se había producido aún la actualización de las pensiones, por lo que los datos que se comparan "no pueden reflejar el incremento real del déficit".

En este sentido, ha abogado por esperar a ver el conjunto del año, si bien ha afirmado que el último informe de la AIReF constató que se cumplirá la previsión del Gobierno de que el déficit público baje del 2,5% del PIB registrado en 2018 al 2% del PIB, algo que se logrará "a pesar de los presupuestos prorrogados". Ha insistido en que la mayoría de organismos independientes ponen de manifiesto que "si todo va como el Gobierno tiene previsto, este año cerraremos en el 2% comprometido con Bruselas".

PRESUPUESTOS DE 2020 "EN CUANTO HAYA GOBIERNO"

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Montero ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un "magnífico" proyecto presupuestario acordado con Unidas Podemos que "devolvía la atmósfera social a la vida cotidiana", si bien éste no se abrió camino porque "jamás se pactó con fuerzas independentistas", lo que demuestra que los "vaticinios de la derecha" eran "mentiras". Por ello, ha pedido "responsabilidad" a las formaciones de la oposición para facilitar la investidura en septiembre y permitir tramitar nuevamente el proyecto de Presupuestos para que vea la luz.

"Es una situación desgraciada, no beneficia a nadie, al primero al conjunto de la sociedad y (la incertidumbre política) no es un estímulo para la economía", ha enfatizado Montero, quien ha defendido que el Gobierno ha hecho un esfuerzo "ímprobo" para sacar adelante las nuevas cuentas en el Congreso y ahora "los ciudadanos tienen que tomar nota y exigirle a la oposición que haga su tarea". En todo caso, ha aseverado que el Ejecutivo está "en condiciones" de volver a presentar las cuentas en el momento en que se conforme el Gobierno.

Actualmente permanecen en vigor los Presupuestos de 2018 aprobados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y precisamente este miércoles finalizaba el plazo para presentar en tiempo el límite de gasto no financiero (techo de gasto) para las cuentas de 2020, que podrían no ver la luz y continuar por tanto la prórroga de las cuentas de 2018 si finalmente en septiembre no vuelve a prosperar la investidura de Sánchez.

ACTUALIZAR ENTREGAS A CUENTA

Preguntada sobre la imposibilidad de actualizar las entregas, que supondrá unos ingresos de alrededor de 4.700 millones para las comunidades autónomas, Montero ha asegurado que es "urgente" actualizar estos pagos, si bien ha explicado que no se puede realizar con un Gobierno en funciones, por lo que cree que se trata de un elemento más para que la oposición recapacite.

Además, ha afeado a algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP que con su voto negativo para la formación de Gobierno y el rechazo a los Presupuestos hayan negado a sus propias regiones más dinero para Sanidad y Educación. "Tengo todo el interés por resolver esta situación, pero no está en mis manos con un Gobierno en funciones. Espero que cuanto antes podamos contar con un nuevo Gobierno para actualizar las entregas a cuenta", ha añadido.

La ministra de Hacienda en funciones ha indicado que la repetición de elecciones dependerá de la postura del resto de formaciones en la nueva votación de investidura en septiembre, mientras tanto ha asegurado que Sánchez contactará desde estos días con todos los grupos para explorar vías que permitan alcanzar un acuerdo programático con Unidas Podemos y la abstención de PP y Cs, ya que "no es bueno que el Gobierno de España esté en manos de independentistas".