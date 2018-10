Montero: "Yo no iría a negociar con nadie los Presupuestos a la cárcel"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que "personalmente no iría a negociar con nadie los Presupuestos a la cárcel", en referencia a la visita que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tiene previsto hacer al líder de ERC, Oriol Junqueras.

En declaraciones a Tele 5, Montero ha dicho que no conoce el contenido de esa reunión entre Iglesias y Junqueras, que cree que está fijada desde hace meses.

"No es un enviado del Gobierno ni una persona autorizada por el Gobierno para negociar los Presupuestos ", ha dicho la ministra respecto a esta visita, aunque ha defendido la libertad del líder de Podemos para marcar su propia agenda política.

"Es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de sumar acuerdos (a los Presupuestos de 2019)", ha añadido la ministra, que ha explicado que en los próximos días se va a reunir con el PNV y que después planea hacerlo también con ERC y PDeCAT.

Respecto a las condiciones planteadas por ERC para sentarse a negociar, ha dicho que "si la exigencia es intromisión del Gobierno en otro poder del Estado la respuesta es rotundamente no".

A su juicio, para una formación política que reclama legítimamente más recursos para Cataluña le va a resultar difícil de explicar su rechazo a unas cuentas que supondrán 2.000 millones más para la comunidad y que contienen medidas que beneficiarán a mucha gente como la subida del salario mínimo y de las pensiones.

Según ha dicho, si la negociación no se centra en los temas incluidos en las cuentas públicas no podrá haber acuerdo y "no habrá Presupuestos".

No obstante, ha matizado que el Gobierno no contempla otro escenario que no sea la aprobación de los Presupuestos porque "no se puede ir a pactar pensando en atajos o en caminos intermedios", en referencia a la posibilidad de que algunas de las medidas se pudieran aprobar por decreto ley si finalmente no salen los Presupuestos.