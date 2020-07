Montero insta a todos los grupos a acordar un "presupuesto sencillo"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado este jueves a todos los partidos a alcanzar un acuerdo para poner en marcha un "presupuesto sencillo que nos permita dar un salto de gigante".

En declaraciones en Antena 3, Montero ha subrayado que la intención el Gobierno es lograr "unos presupuestos de verdad de la unidad" para el próximo año, en los que se diseñe una reconstrucción económica "que es absolutamente necesaria".

"No tiene ningún sentido que lleguemos a conclusiones" en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados "y que luego no encontremos el vehículo que sea capaz de concretarlas", ha subrayado, "porque si no hay cuentas públicas las conclusiones se quedan en meros deseos".

Por ello, ha mostrado su intención de llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios para pactar un "común denominador" y "ojalá" entre ellos se encuentren PP y Ciudadanos.

En esta reconstrucción también serán fundamentales los fondos de reconstrucción que negocia la Unión Europea, ha añadido la ministra, que no ha entrado a valorar la posibilidad de un fondo específico para el turismo.