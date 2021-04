Montero insiste en que la ayuda a Plus Ultra es "absolutamente legal" y no teme que Bruselas ponga problemas

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que la ayuda concedida a la aerolínea Plus Ultra por importe de 53 millones de euros es "absolutamente legal" y cree que la Comisión Europea no va a poner problemas a España por ello.

"Todo el expediente de esta ayuda, al igual que el resto de ayudas, se ha hecho de forma correcta", ha señalado Montero, que ha respondido así al ser preguntada por la denuncia que ha presentado el eurodiputado Luis Garicano ante la Comisión Europea por la concesión a Plus Ultra de esta ayuda, que él considera ilegal.

La ministra ha explicado que se realizaron tres informes independientes para la concesión de esos 53 millones y que se trata de una empresa española que cumple con todos los requisitos para recibir estos fondos.

Montero, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha indicado que el hecho de que una empresa sea estratégica no lo determina sólo la cuota que tenga en el mercado, sino pertenecer a un sector que sea estratégico para España, como lo es en este caso el sector turístico.

"Esta empresa forma parte del Hub de barajas, que necesita empresas con licencia tipo A. Estamos en peores condiciones que otros Hub de otros Estados miembros, y por tanto consideramos que opera en un sector que es estratégico", ha defendido Montero.

Así, ha manifestado que el Gobierno de España no tiene "ninguna duda de que todo es absolutamente legal" y de que Bruselas no va a poner ningún tipo de problema a lo que además es una competencia exclusiva del Gobierno español: marcar un paquete de ayudas que no superen el límite de ayudas de Estado. "En este caso ni mucho menos se superan esos límites", ha enfatizado.

Por ello, ha afirmado que el Ejecutivo está "absolutamente tranquilo" sobre esta cuestión "más allá de que haya algunos que estén empeñados" en que se tengan en cuenta criterios, "peligrosos y absolutamente arbitrarios", que no están recogidos en el decreto que regula la concesión de estas ayudas, como las relaciones de los accionistas de la empresa con otras personas o Estados miembros.

"El hecho de que existan o no relaciones de los accionistas con otras personas o Estados miembros no puede implicar en ninguna medida que uno decida de forma discrecional dar o no dar una ayuda. Las ayudas se dan en función de los parámetros establecidos, con informes independientes que se marcan en el propio decreto", ha señalado.

Montero ha reconocido que "probablemente" no se estuviera hablando de esta ayuda a Plus Ultra si no fuera por su relación con Venezuela y ha añadido que siempre que se dan ayudas a empresas, salen a colación "intereses cruzados", por el efecto que podrían tener sobre otras empresas de la competencia.

"Sería interesante conocer por qué algunos están empeñados en que determinadas empresas no reciban ayudas, pero el Gobierno tiene que velar por que se cumplan los criterios establecidos para éstas y en este expediente no hay ninguna duda", ha concluido.