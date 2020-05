Montero dice que "Europa no va a renunciar a la consolidación fiscal" pero defiende "no dejar a nadie atrás"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que "Europa no va a renunciar a la consolidación fiscal", algo que ha dicho compartir, si bien ha defendido sanear las cuentas públicas "sin dejar a nadie atrás" y sin "ahogar" el crecimiento económico, al tiempo que ha abogado por una reforma fiscal "profunda" en figuras como el impuesto de Sociedades, con el que se ha recaudado la mitad respecto a 2008 a pesar del aumento de los beneficios.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, en la que ha asegurado que los partidos progresistas abogan por emplear de la mejor manera posible los recursos para no endeudar a generaciones futuras.

No obstante, "no podemos compartir que la consolidación fiscal ahogue las posibilidades de crecimiento de un país o deje a la gente en el camino", ha remarcado, insistiendo en que "todos" comparten que hay que sanear las cuentas públicas pero marcando su postura de construir un marco de consolidación "transitable, que no deje a nadie atrás" y que no se realice "a costa de los más vulnerables".

Para ello, ha abogado por flexibilizar la regla de gasto, revisar la ley de racionalización de entidades locales y por acometer una "profunda" reforma fiscal, como Sociedades, ya que los ingresos se han reducido a la mitad por este tributo pese a tener unos beneficios similares a los de 2018 debido a la introducción de benficios fiscales y deducciones fiscales, lo que produce la "paradoja" de que las pymes y medianas empresas contribuyen en Sociedades "en mayor proporción" que los grandes grupos consolidados.

El acuerdo programático de Gobierno suscrito entre PSOE y Unidas Podemos recoge la intención de implantar un tipo mínimo del 15 % en Sociedades para grandes empresas y del 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos.

A su juicio, hay que "revertir" esta situación y fijar que "a mayor volumen de beneficios contribuyan en mayor medida" en Sociedades y en otras figuras.

En este sentido, Montero ha dicho que la figura fiscal que consiga este objetivo "no es lo importante", sin llegar a citar el impuesto a grandes rentas planteado por Unidas Podemos, sino que lo relevante en su opinion es conseguir esa meta y hacerlo sobre figuras fiscales "legitimadas por el conjunto de la sociedad".

"Lo prefiero antes que sobre figuras que pueden tener algún viso de que no se legitimen por parte de la sociedad", ha añadido, citando el impuesto de Sociedades que "algunas formaciones han querido deslegitimar".

De igual forma, la portavoz del Gobierno ha subrayado la "prioridad" de contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021 porque "no se puede continuar con unos PGE prorrogados", ya que "se necesita alimentar partidas, articular nuevas propuestas" y contar con ese instrumento "efectivo para cambiar la política", así como una "Europa fuerte".

FONDO AUTONÓMICO Y SUPERÁVIT LOCAL

Montero ha asegurado que continúan las negociaciones sobre los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables que el Gobierno prepara para las comunidades, que empezará a pagar en julio.

Ha insistido en que se ha creado para ayudar a paliar el gasto por la pandemia, "no para corregir el sistema de financiación", por lo que ayudará más a las autonomías más castigadas por el coronavirus.

"Hay comunidades que han tenido que invertir mucho más en UCIs, en camas de hospitalización... Todas lo hemos hecho y a todas hay que compensar, pero a algunas en mayor medida", ha subrayado la ministra. Y ha insistido a quien pide que la población de su comunidad tenga más peso en el reparto que si sufre un rebrote de la enfermedad pedirá que se atienda más el gasto sanitario.

Por otro lado, todos los grupos parlamentarios han planteado a Montero una vez más cuándo responderá a la exigencia de las entidades locales de poder utilizar el superávit de 2019 y los remanentes de tesorería para los gastos por la Covid-19. La ministra ha asegurado que negocia con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cuestión.

RELACIÓN CON PAÍS VASCO Y CANARIAS

También ha aprovechado su intervención para defender la relación del Gobierno con el PNV y alabar la capacidad de diálogo de este partido --"son maestros"--. Ha asegurado que "muy pronto" se reunirá la Comisión Mixta entre ambas partes para acordar la nueva senda de estabilidad del País Vasco y otras cuestiones como su participación en el fondo de 16.000 millones creado para que las autonomías afronten la crisis por Covid-19.

Montero ha dicho también que su departamento negocia con el Gobierno de Canarias sobre el uso del superávit y el endeudamiento que va a necesitar para afrontar la situación de las islas, la compensación por la pérdida de ingresos.

Se revisa igualmente la situación de las entidades locales y ha asegurado al respecto que se reunirá con los cabildos insulares, que requieren "una mirada específica".