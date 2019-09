Montero dice que la bajada fiscal de Ayuso era un "cebo electoral" sin relación con las entregas a cuenta

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que el retraso en el pago de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas "no tiene nada que ver" con la promesa electoral del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid de bajar impuestos si llegaban al Gobierno, y se ha preguntado si no se trataba más bien de un "cebo electoral" que ahora no quieren cumplir.

Montero, en declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press, ha respondido de esta manera a las declaraciones realizadas ayer por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien aseguró que la Comunidad de Madrid no podía cumplir con su promesa de rebaja de impuestos porque Hacienda no liberaba las entregas a cuenta a las comunidades.

En concreto, Aguado aseguró que no estaba "en condiciones de saber" si podrían bajar los impuestos en el primer tramo de legislatura, dado que dependía de cómo evolucionaran los datos macroeconómicos y de qué pasara con los ingresos pendientes del Gobierno de España.

Sin embargo, Montero ha apuntado que este retraso de las entregas a cuenta, que ha atribuido a la situación de Gobierno en funciones, sólo afectará a la Comunidad de Madrid a partir de diciembre y de cara al pago de sus proveedores, por lo que ha afirmado que "algunos" usan esta circunstancia "para justificar su inacción o supuestos recortes que nada tienen que ver con las entregas a cuenta".

En este sentido, dijo que Madrid "ha hecho alarde" de la bajada de impuestos poniendo a las demás comunidades en una "situación complicada" por la competencia fiscal y ahora alega que por no tener liquidez los últimos 15 días de diciembre no puede cumplir con su programa electoral. ¿No será que trasladaron un cebo electoral que ahora no van a cumplir?", se preguntó la ministra.

A su juicio, "no es verdad" que una cosa esté relacionada con la otra y, además, aseguró que antes del mes de diciembre el Gobierno realizará dichas entregas a cuenta para evitar problemas de tesorería en las comunidades y, para ello, están trabajando los técnicos del Ministerio de Hacienda.

"Tenemos casi la solución y tenemos que dejar que trabajen los cuerpos técnicos, queremos hacerlo antes de que llegue diciembre, que es cuando la mayoría de las comunidades tendrán problemas de liquidez, y estamos trabajando desde el primer día", reiteró Montero.