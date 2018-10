Montero dice ante el Senado que cambiar Ley Estabilidad no es un menosprecio

GOBIERNO HACIENDA

Madrid, 4 oct (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado hoy ante el Senado que la modificación de la Ley de Estabilidad para sortear el veto de la Cámara Alta al déficit no supone un menosprecio ni una "falta de atención", sino una disfunción normativa.,Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, Montero ha dicho que no tiene sentido que el Senado tenga una prerrogativa de veto ante esta ley y no ante otras más importantes como la de los Presupuestos G