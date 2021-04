Montero acusa a Vox de abogar por un modelo fiscal de "sálvese quien pueda"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles a Vox de defender un modelo fiscal y social de "sálvese quien pueda", en el que "nadie pague impuestos" y solo quien tenga la "suerte" de nacer en una familia de alta renta pueda acceder a la sanidad o la educación.

En una interpelación en el Congreso de los Diputados, la ministra ha abogado por un modelo social que garantice la sanidad o la educación como "derechos de ciudadanía" y no como caridad, lo que pasa por que "aquel que más tiene" contribuya "en mayor medida".

Montero también ha acusado a Vox de utilizar la fiscalidad para trasladar el discurso de que "la política es inútil" porque el dinero se va en corrupción y chiringuitos.

En ese sentido, Montero ha criticado el "cuajo" del diputado que interpelaba, José María Figaredo, por plantear la corrupción cuando es sobrino del exministro Rodrigo Rato, lo que ha despertado las protestas de la bancada de Vox y del propio Figaredo, que la ha acusado de "querer que pague por los aciertos o errores de mis antepasados".

En su intervención inicial, Figaredo ha ligado la defensa de la ministra de la necesidad de armonizar algunos impuestos cedidos a las comunidades autónomas con el rechazo de su grupo al concierto vasco, algo que ha sido tachado de inconstitucional por Montero.

Además, el diputado de Vox ha cargado contra las "falacias" del Gobierno para defender su reforma fiscal, al considerar que la presión fiscal no es una medida adecuada, que el estado del bienestar no mejora con más recaudación y que actualmente no pagan más tributos quienes más tienen.

Montero ha insistido en que la recaudación es necesaria para mantener derechos "de última generación" y ha acusado a Vox de promover "un odio peligroso" que busca "emponzoñar" la vida política para provocar el desapego de los ciudadanos y crear así un "caldo de cultivo para el autoritarismo".