Mondragon invertirá con "cautela" en 2019 por las incertidumbres que condicionan economía mundial

Afirma que fabricar electrodomésticos en Euskadi "no es sostenible" porque "al precio que se venden y con su coste los números no cuadran"

El presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, ha afirmado que el grupo será "cauteloso" con sus inversiones en 2019 por la "incertidumbre" que se están dando a nivel geopolítico, con temas como el Brexit o las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China que están condicionando la economía "de mala manera".

A su juicio, "cada vez se oye más un runrún que, ya en sí mismo no es nada bueno", en el que se está "haciendo creer que viene una crisis", sin que se sepa "cuánto de cerca está, pero que desde luego está más cerca que hace no mucho tiempo".

Ucín, que ha intervenido este jueves en el Fórum Europa. Tribuna Euskadi organizado en Bilbao, ha pedido, en relación a los asuntos geopolíticos, "que se aclaren de una vez porque es peor no saber qué va a pasar a que ocurran las cosas porque ya sabes qué movimientos dar". El escenario "se tiene que aclarar de una vez porque sería un buen empuje para que las cosas pinten mejor en lo económico", ha remarcado.

El presidente de Mondragon ha afirmado que el grupo prevé invertir este año en sus áreas habituales y en los sectores industriales en los que está, pero va a ser "cauteloso, por la situación que puede venir, y operar con agilidad ante cambios drásticos que se pueden dar, sobre todo en automoción, donde se ha levantado una problemática que no está ayudando nada a ese sector".

En ese sentido ha sido muy crítico con las acciones dirigidas a la eliminación de los vehículos diesel porque "si se explicase bien lo que contamina exactamente cada tipo de motor, habría sorpresas".

Ucín ha reconocido que el grupo "tiene una gran dependencia del sector de automoción ya que de los 39.000 empleos que Mondragon tiene en Industria, "un tercio trabaja en distintas áreas relacionadas con la automoción y están directamente vinculados a ella".

MIEDO AL DIÉSEL

En ese punto, ha señalado que en torno al diésel "se ha generado miedo y, por ir un poco de modernos y sin tener conocimientos suficientes, se ha provocado un temor entre la gente que lo que ha hecho es parar las ventas de vehículos en general". A su juicio, esas ventas son "algo que se puede y se debe recuperar si no, se van a generar un montón de problemas, porque la contaminación no está en los coches que se venden hoy, sino en los de más de 20 o 10 años que contaminan de una manera espectacular".

También ha indicado, respecto a las prestaciones de los coches eléctricos y su paulatina incorporación al mercado en sustitución de los de combustión, que "el vehículo eléctrico no tiene infraestructura ni de lejos para mantener un parque de coches y tampoco la generación de energía es verde, sino todo lo contrario en muchos casos".

Ucín ha añadido que "el eléctrico (coche), si se midiese todo el ciclo de fabricación, posiblemente no saldría ganador en cuanto a contaminación, porque, hoy día, los motores de combustión, incluidos los diésel, contamina menos que otras tecnologías".

CESIÓN DE LA MARCA FAGOR

Preguntado por la cesión de la marca Fagor a la empresa polaca Amica para que comercialice con ella parte de su producción, Ucin ha afirmado que la fabricación de electrodomésticos en Euskadi, tras la crisis de la propia Fagor y su posterior compra por CAN han demostrado que "fabricar electrodomésticos al precio que se venden hoy, con los costes que tenemos aquí, no es sostenible y no cuadran los números, porque alguien tiene que poner el dinero que falta en la cuenta de resultados".

"Aquí, salvo algún tema de nicho muy especial, es imposible cuadrar los números en una cuenta de resultados fabricando electrodomésticos" ha resaltado, para añadir que la propia caída de Fagor se vivió después de una muy larga enfermedad que fue más larga de lo que debió ser precisamente porque estuvo muy asistida por los sistemas de intercooperación de Mondragon.

El acuerdo alcanzado con Amica demuestra, desde su punto de vista, que "es una marca que mantiene una buena reputación en el mercado pese a lo que pasó con Fagor Electrodomésticos y es lo que ellos quieren aprovechar".

MODELO IMITADO

Durante su intervención, Ucín ha afirmado, respecto a Mondragon, que "un movimiento así, no ha surgido en ninguna otra parte" y ha considerado que "los valores cooperativos van a más en el mercado actual porque cada vez más empresas de la nueva economía recurren a modelos que coinciden con los valores que siempre ha tenido".

Ucin ha descrito, como una de las principales características del grupo, que sus cooperativas están en Mondragon porque quieren estar, y creen que sumar es multiplicar en un proyecto global donde "el control de las sociedades y las decisiones se mantienen aquí", en Euskadi.

El máximo responsable de la corporación ha trasladado a los presentes, entre los que se encontraban representantes políticos, empresariales y económicos que el grupo tiene en la actualidad 146 plantas productivas en el exterior, con 97 cooperativas integradas, 26 entidades de apoyo y actividad en cuatro sectores: distribución, industria, conocimiento y área financiera".

Asimismo ha indicado que Mondragon cuenta en la actualidad con unos ingresos anuales de 12.000 millones, 83.000 empleos y unas inversiones de 450 millones al año, "el 15% del total vasco" y 15 centros tecnológicos, de los que tres se encuentran en Euskadi.

Del total de empleos, de los que ha destacado que el 50,1%, son femeninos, 37.000 puestos de trabajo se encuentran en Euskadi, 30.000 en el resto del Estado, 6.000 en Europa y los restantes 9.000 en el resto del mundo desde un modelo que "en Euskadi, arroja la mitad de la tasa de siniestralidad laboral de la media de la comunidad autónoma", ha remarcado.

En ese sentido ha señalado que el objetivo del grupo es "crear empleo sostenible, preferentemente cooperativo porque Mondragon es una realidad socioeconómica de carácter empresarial y no es una ONG sino una empresa, que tiene que ganar dinero y ser rentable, para generar riqueza, distribuirla de forma equitativa y crear empleo, pero rentable".