Miriam Ruiz, abogada laboral: "Deniegan una incapacidad permanente por barrer y fregar la puerta de su casa"

A un trabajador que había agotado los 18 meses de baja médica por un accidente laboral en el que se rompió varias costillas le han denegado la incapacidad permanente. El motivo principal es que el tribunal médico ha considerado que puede realizar tareas como barrer y fregar la puerta de su casa. El caso lo ha expuesto la abogada laboral Miriam Ruiz, del despacho Compromiso Legal, a través de un vídeo en su cuenta de TikTok.

Actividades cotidianas bajo la lupa

La letrada expone en el vídeo el contenido del "informe médico de síntesis", que es el documento que elabora el tribunal médico y que resulta clave para la concesión de la prestación. En él se detalla que "se ha comprobado que el señor tal realiza caminatas de largo periodo de tiempo sin la ayuda de ningún apoyo artificial. Además, realiza actividades de barrer y fregar la puerta de la calle que hay enfrente de su edificio durante varios minutos de pie, se agacha en repetidas ocasiones y también carga peso cogiendo cubos de agua, todo lo cual determina que no presente reducciones anatómicas ni funcionales graves que le incapaciten para su profesión".

Deniegan una incapacidad permanente por barrer y fregar la puerta de su casa"

Alamy Stock Photo Mujer barriendo el piso con escoba y recogedor haciendo limpieza de la casa en la sala de estar

A raíz de este informe, Ruiz concluye que a su cliente "le deniegan la incapacidad permanente por barrer y fregar la puerta de su casa". La abogada destaca cómo el tribunal médico se apoya en preguntas sobre la vida cotidiana del afectado para justificar la denegación. Este tipo de situaciones no son aisladas, como demuestran otros casos de decisiones controvertidas del INSS.

La importancia de la preparación

La experta subraya que, aunque las preguntas sobre la vida diaria puedan parecer inofensivas, son determinantes. Por ello, insiste en que "es muy importante que os preparéis muy bien cuando vais a pasar por el tribunal médico". Según la abogada, cualquier pequeño fallo puede ser crucial, una visión que comparten otros expertos legales, quienes también recuerdan que, aunque el sistema de recursos puede ser tedioso, vale la pena recurrir.

Cualquier pequeño fallo puede determinar que os denieguen la incapacidad permanente"

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

La abogada advierte de que "cualquier pequeño fallo puede determinar que os denieguen la incapacidad permanente". Además, aclara una consecuencia importante de la resolución denegatoria: aunque se puede recurrir, "la impugnación no tiene efectos suspensivos". Esto significa que la persona tiene la obligación de reincorporarse a su puesto de trabajo mientras se resuelve el recurso, lo que añade una capa de dificultad a un proceso ya de por sí complejo.