Miriam (23 años), vive en una autocaravana: "He gastado 519,78 euros el primer mes viviendo dos personas"

El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío para muchos jóvenes en España, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas habitacionales. Es el caso de Miriam (23 años), una joven que ha decidido cambiar su residencia por una autocaravana y ha compartido su experiencia en su cuenta de TikTok @miriamseatibiza. En un vídeo que ha generado gran interés, detalla cuánto le ha costado su primer mes viviendo de esta manera junto a su pareja: un total de 519,78 euros.

Desglose de los gastos principales

Miriam explica que los gastos más significativos se han destinado a comida, con un total de 320,77 euros, y a gasolina, con 126,16 euros. Sobre este último punto, aclara que no se ha movido "demasiado", ya que sus desplazamientos han sido a lugares cercanos. A esto se suman 22 euros en gas, utilizado tanto para la cocina como para la nevera de la autocaravana.

He gastado 519,78 euros el primer mes viviendo dos personas"

ASHOTEL Autocaravana Tenerife

La lista de gastos fijos se completa con 20,87 euros en móviles e internet para dos líneas, 9,99 euros en suscripciones y 19,99 euros para el gimnasio. Sumando todas estas partidas, la cifra final que presenta en su vídeo es de 519,78 euros, un presupuesto que ella misma califica como "lo más importante" para el día a día.

Luz y agua, un ahorro clave

Una de las claves para alcanzar esta cifra tan ajustada es el ahorro en suministros básicos como el agua y la luz. La joven explica que no los ha incluido en el cómputo porque obtiene agua de forma gratuita en un punto cercano, una práctica habitual en muchos lugares. En cuanto a la electricidad, la autocaravana está equipada con una placa solar que "sirve para todo" y les funciona "genial", lo que les permite ser autosuficientes.

Miriam también aclara que en su presupuesto no ha añadido "ni ocio, ni restaurantes, ni ropa", ya que considera que "eso es algo personal". Este enfoque en reducir costes fijos es una tendencia creciente, como demuestra el caso de otros jóvenes que ven en las autocaravanas una solución ante los elevados precios del alquiler.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una autocaravana

La decisión de Miriam se enmarca en un contexto en el que el sector del caravaning vive una edad de oro en España. Cada vez más personas eligen este estilo de vida nómada que ofrece no solo un considerable ahorro económico, sino también una mayor libertad y contacto con la naturaleza, consolidándose como una alternativa real a la vivienda tradicional.

Al final de su vídeo, la joven lanza una pregunta a sus seguidores: "¿Qué te ha parecido? ¿Es mucho, es poco?". Esta interpelación ha abierto un debate en redes sociales sobre la viabilidad y los beneficios de vivir en una autocaravana, demostrando el interés que suscita este modelo de vida.