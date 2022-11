La ministra Sánchez dice su prioridad es asegurar el trabajo y el suministro

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado este jueves que su prioridad de cara al paro de transportistas convocado desde el próximo lunes es garantizar el derecho al trabajo de los profesionales que no secunden la protesta y la continuidad del suministro de productos.

"Lo importante es asegurarnos que a partir del día 14 hay un funcionamiento pleno de los transportes, que hay continuidad en la cadena de suministros", ha subrayado Sánchez durante una comparecencia pública en Palma para presentar un proyecto de tranvía.

La ministra ha expresado su disposición ha "hablar con todo el mundo", pero ha subrayado el carácter minoritario de la organización convocante del "paro patronal", la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera.

"La inmensa mayoría de los transportistas y las organizaciones que los representan no secundan el paro", ha insistido Sánchez, que ha apuntado también que la protesta carece de justificación porque el Gobierno ha cumplido "al cien por cien" las reivindicaciones planteadas por el sector, aunque no ha negado que haya problemas que su departamento está dispuesto a tratar.

La titular de Transportes confía en que la convocatoria no se lleve a cabo porque "el paro no va a beneficiar a nadie" y ha afirmado que "no puede haber piquetes" que obstaculicen el trabajo de los camioneros que quieran trabajar ni el acceso a los puntos clave para el suministro de mercancías, como los puertos.