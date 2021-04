Un millar de personas protesta en Logroño contra macroparques de renovables

Alrededor de un millar de personas se ha manifestado este viernes por el centro de Logroño para protestar por los proyectos de macroparques de energías renovables, principalmente eólicos, en tres valles de La Rioja Baja.

Esta movilización ha sido convocada en Logroño para continuar con la campaña de protestas que hasta ahora se han realizado en municipios de estos valles, en los que se han proyectado instalaciones de energías renovables de grandes dimensiones, con torres eléctricas y aerogeneradores de más de cien metros de altura.

Muchos de los participantes en la manifestación portaban maletas, en alusión a que si estos proyectos se ejecutan tendrán que emigrar de sus pueblos por las afecciones que tendrán en la agricultura, la ganadería y el turismo en estas zonas.

Una gran pancarta con el lema "Por un mundo rural vivo. ¡Renovables, así No!, encabezaba la marcha, con otras por detrás en las que podía leerse "No son molinos, son gigantes", "No nos vamos, nos echan" o "Geoparque sí, Megaparque no", entre otros.

Una de las portavoces de la plataforma del Alto Cidacos, Angélica García, ha subrayado que "se está cometiendo un atropello contra el mundo rural y contra quienes vivimos allí sin tenernos en cuenta" y ha criticado la "ambigüedad" del Gobierno de La Rioja en esta cuestión.

Ha explicado que, en algunos casos, la tramitación de estos proyectos depende del Estado, ya que las líneas eléctricas para evacuar energía afectaría también a territorios de Soria y por ello, "si tenemos que ir a la Moncloa a que nos escuchen, lo haremos", ha concluido García.

ep/icn