Miles de personas piden que Madrid no sea "la capital de la especulación"

Miles de personas se han manifestado este sábado por el centro de Madrid para denunciar la falta de acceso a la vivienda, el aumento del precio de los alquileres o el escaso parque de vivienda social, que convierten a Madrid en "la capital de la especulación inmobiliaria".

Convocados por la Coordinadora de Vivienda de Madrid -que integran todas las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, grupos de Stop Desahucios y colectivos sociales en defensa del derecho a la vivienda- miles de madrileños han recorrido las calles que separan la plaza de Jacinto Benavente del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.

"Madrid no puede seguir siendo la única comunidad en el Estado que no tiene una ley de vivienda porque nuestros representantes no tienen voluntad política para legislar en favor de la vivienda", ha lamentado en declaraciones a Efe Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Y ha criticado que en la Comunidad de Madrid sea donde más ha subido el precio de los alquileres en los últimos años, más de un 50 % en los últimos 5 años, y donde más vivienda pública se ha vendido a "fondos buitres".

Jacinto ha hecho hincapié además en los 20 desahucios sin alternativa habitacional diarios que se producen en la región.

La portavoz de la PAH ha rechazado además lo que ha calificado de "censura" a la hora de organizar el acto ya que, ha explicado, no les ha permitido el Ayuntamiento, como en ocasiones anteriores, terminar el evento con un festival de música.