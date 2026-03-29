Miguel Ángel Barrionuevo, abogado laboralista: "Siempre va a haber gente que no quiera cumplir su palabra y que se trate de aprovechar de ti por no dejarlo por escrito"

En el entorno laboral, es habitual que las conversaciones fluidas y la confianza lleven a acuerdos verbales que parecen solucionar rápidamente cualquier necesidad. Un cambio de horario, una nueva responsabilidad o una mejora salarial pactada en un pasillo pueden parecer un gesto de flexibilidad por parte de la empresa. Sin embargo, lo que empieza como una solución amistosa puede convertirse en una fuente de conflictos y dejar al trabajador en una posición de total vulnerabilidad.

La confianza en la palabra dada es un valor importante, pero en el ámbito profesional, fiarlo todo a la memoria o a la buena fe es un riesgo innecesario. Los pactos no escritos son frágiles: las palabras se las lleva el viento, las interpretaciones de una misma conversación pueden variar y los responsables de un equipo pueden cambiar, llevándose consigo esos compromisos informales. Es en ese momento cuando el trabajador se da cuenta de que no tiene ninguna prueba para defender sus derechos.

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La prueba es la clave

Ante esta problemática, cada vez más expertos en derecho laboral utilizan las redes sociales para lanzar una advertencia clara. Es el caso del abogado Miguel Ángel Barrionuevo, quien a través de su cuenta de TikTok @empleado_informado ha recordado la regla de oro que todo empleado debería aplicar. Según Barrionuevo, cualquier pacto, por pequeño que sea, debe quedar registrado. "Si llegas a un acuerdo con tu jefe sobre horarios o condiciones de tu trabajo, déjalo siempre por escrito", insiste el letrado.

Si llegas a un acuerdo con tu jefe sobre horarios o condiciones de tu trabajo, déjalo siempre por escrito" Miguel Ángel Barrionuevo Abogado laboralista

Este consejo no nace de la desconfianza, sino de la prudencia y la seguridad jurídica. Un correo electrónico, un mensaje a través de una plataforma corporativa o incluso un documento firmado son las únicas herramientas que ofrecen una garantía real frente a posibles "malentendidos". Este registro se convierte en una prueba irrefutable que protege a ambas partes y asegura que lo pactado se cumpla sin ambigüedades.

¿Por qué fallan los pactos verbales?

La fragilidad de los acuerdos verbales reside en la propia naturaleza humana y en la falta de un registro objetivo. El abogado Miguel Ángel Barrionuevo lo explica de forma muy gráfica en su publicación, señalando que el problema tiene múltiples facetas. "Siempre va a haber gente que no quiera cumplir su palabra y que se trate de aprovechar de ti por no dejarlo por escrito", afirma. Pero incluso sin mala fe, los problemas aparecen.

Pixabay Una mujer firma un contrato de trabajo

Siempre va a haber gente que no quiera cumplir su palabra y que se trate de aprovechar de ti por no dejarlo por escrito" Miguel Ángel Barrionuevo Abogado laboralista

El propio experto añade que, con el tiempo, es fácil que los detalles se desvanezcan. "A todos nos pasa, no vamos a recordar exactamente lo que estamos diciendo. Tenemos interpretaciones distintas de lo mismo que se ha hablado y, al no dejarlo por escrito, los compromisos son mucho más difusos", puntualiza. Esta falta de concreción es el caldo de cultivo perfecto para desacuerdos que pueden escalar hasta llegar a los juzgados, un escenario que Barrionuevo ilustra con ejemplos reales.

Un método sencillo para formalizar acuerdos

Registrar un acuerdo no tiene por qué ser un proceso burocrático complejo. No siempre es necesario redactar un anexo al contrato. En la mayoría de los casos, basta con tomar la iniciativa y enviar una comunicación escrita que resuma los puntos clave del acuerdo. Un simple correo electrónico dirigido al superior directo puede ser suficiente para dejar constancia y protegerse.

Por ejemplo, tras una conversación, se puede enviar un email del tipo: "A raíz de nuestra conversación de esta mañana, te escribo para confirmar que hemos acordado el nuevo horario de teletrabajo para los martes y jueves. Agradecería que me dieras tu conformidad para que ambos tengamos constancia". Esta sencilla acción transforma un pacto verbal en un compromiso documentado y dota al trabajador de una prueba fundamental para el futuro.

En definitiva, en un entorno donde cada individuo, legítimamente, mira por sus propios intereses, la transparencia y la formalización de los acuerdos son esenciales. Adoptar la costumbre de dejarlo todo por escrito no es un signo de pesimismo, sino de profesionalidad e inteligencia. Es la mejor manera de evitar conflictos, asegurar que se respeten las condiciones pactadas y, en última instancia, proteger nuestros derechos como trabajadores.