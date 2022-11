El mercado de segunda mano vive su mejor momento

Los datos delIPC del mes de octubre revelan que los precios son hoy un 7,3% más caros que hace un año. Aunque la inflación se moderó frente a casi el 11% que rozó en junio, la vida es cada vez más cara. Y en tiempos de precios altos los consumidores buscan opciones de compra más económicas.

La demanda de productos usados ha crecido casi un 30% desde mayo. Y seis de cada diez consumidores que acuden al mercado de segunda mano lo hacen para obtener artículos a un precio más bajo. Es el caso de Alexandra, una joven de 23 años que ha llegado a ahorrar hasta un 50% en el precio final. “Suelo comprar todo tipo de productos, desde tecnología a moda. Me gusta mucho comprar prendas de ropa porque me encuentro muchas totalmente nuevas a un precio asequible. Me he llegado a ahorrar hasta un 50% en el precio del producto”, cuenta la gallega.

En COPE hemos hablado con Luis, propietario de una tienda de segunda mano en Fuenlabrada: “Un 80% de la clientela es fija. Pero todos los meses vienen nuevos compradores a los que les cambia la situación económica”. “Se demandan casi todo tipo de productos, pero los estrella son la telefonía y la tecnología”, cuenta este madrileño que ha visto como su facturación ha crecido un 30% en los últimos meses. Aún así son muchos más los que intentan vender lo que pueden, que los que buscan productos más baratos.

“Cada vez son más los que vienen a empeñar objetos. Suelen recurrir a él personas a las que les viene un pago inesperado, como puede ser que le vayan a cortar la luz o tengan que comprar los libros del colegio para los niños, y no cumple los requisitos necesarios para que el banco les haga un préstamo. Ellos nos dejan un producto que valga la cantidad de dinero que necesitan y posteriormente lo pueden recuperar pagando unos intereses”, explica Luis, quien va a tener que ampliar el almacén ya que no tiene casi espacio ante el incremento de los empeños.

Ambas alternativas alivian a los consumidores en un momento en el que el coste de la vida no para de crecer. En el caso del empeño, el intermediario consigue de media un 30% de beneficio. Y el producto final para aquellos que decidan recurrir al mercado de segunda mano puede llegar a ser hasta un 70% más barato que el nuevo.