Mayo se despide con la luz cuatro veces más cara que antes de la pandemia

Despedimos el mes de mayo, con el precio medio de la luz más bajo desde septiembre: 190 euros megavatio hora. Una buena noticia si no fuera porque sigue siendo cuatro veces más caro que los momentos previos a la pandemia. Precios que no bajarán hasta que no entre en vigor el tope del gas.

El precio medio de la luz en el mercado mayorista ha descendido en mayo por segundo mes consecutivo, en este caso un 2,3 %, hasta los 187,11 euros/megavatio (€/MWh), a la espera de que Bruselas autorice definitivamente el mecanismo que limitará el precio del gas usado para producir electricidad.

Para encontrar un precio medio inferior al de mayo hay que remontarse a septiembre de 2021, cuando fue de 156,14 €/MWh, un 16,5 % menos que ahora. Aún así, es 2,7 veces más caro que hace un año (67,12 €/MWh).

Este precio repercute directamente en la factura de los cerca de 11 millones de consumidores con tarifa regulada o PVPC en España. El Gobierno se ha comprometido a reformar esta tarifa limitando el precio del gas que se usa para generar electricidad.

Para mañana, martes, último día de mayo, el precio medio en el mercado mayorista será 213,82 €/MWh, un 3,48 % más caro que hoy, lunes, y hasta 2,4 veces más caro que hace un año, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

El tramo más bajo será entre 16:00 y las 18:00 horas (180,18 €/MWh) y el más alto entre las 8:00 y las 9:00 horas (247,77 €/MWh).

El precio de mañana superará el de Francia (211,04 €/MWh), Alemania (210,17) y Reino Unido (209,24), aunque quedará por debajo del de Italia (233,58).

DOS MESES CONSECUTIVOS DE FACTURAS MÁS BARATAS

Con estos precios, la factura de mayo para un consumidor tipo acogido a esta tarifa, con un consumo mensual de 250 kilovatios/hora (70 KWh en horario punta, 60 KWh en horario llano y 120 KWh en horario valle) y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (tanto de potencia punta como valle), será de 85,06 euros.

Se trata de un 2,64 % menos que en abril, cuando ya bajó respecto a marzo, que fue el mes con la factura estándar más alta de la historia (123,09 euros), al registrarse también el precio mayorista más alto (283,3 €/MWh). De hecho, el día 8 de marzo la luz alcanzó su máximo histórico diario: 544,98 €/MWh.

Para encontrar una factura inferior a la mayo hay que remontarse a noviembre de 2021, que fue un 1,5 % inferior a la de ahora (83,83 €/MWh).

El Gobierno confía en que estos descensos se prolonguen en junio, gracias, entre otros motivos, al mecanismo que limitará el precio del gas consumido por las centrales térmicas para producir la energía y que se aplicará durante doce meses.

Según sus cálculos, el precio medio en los doce meses de aplicación de la medida quedará en menos de 130 €/MWh, cerca de un 38 % menos que los más de 210 €/MWh que se registrarían en su ausencia, aunque la rebaja final dependerá de diferentes variables.

Para ello, durante el primer semestre se establecerá un precio límite para el gas de 40 €/MWh, que luego se incrementará mensualmente en 5 €/MWh hasta llegar a los 70 €/MWh (con lo que la media del gas rondará los 48 €/MWh).