Más de la mitad de las empresas prevé recuperar su actividad habitual en menos de seis meses, según Hays

Un 55% de las empresas espera retomar el mismo ritmo de facturación que tenía antes de la crisis del coronavirus en un plazo máximo de seis meses, seguidas del 43% que espera recuperarlo en medio año y del 12% que afirma no haber sido afectada durante el estado de alarma.

En concreto, según una encuesta elaborada por la consultora de recursos humanos Hays durante la última semana de abril a más de 550 empresas, el 28% prevé recuperar la normalidad en un periodo de entre los siete meses y un año, mientras que también hay un 18% de compañías que cree que tardará más de un año en retomar su actividad al 100%.

No obstante, el 56% de las empresas consultadas confirma que ha pospuesto sus planes de inversión en aperturas, lanzamiento de productos o servicios, expansiones y contrataciones por el momento, aunque el 20% asegura que ya está contratando y lo seguirá haciendo de forma gradual hasta finales de año. Aún así, el 18% solo lo hará si todo vuelve a la normalidad, mientras que el 39% no espera contratar y el 23% todavía no lo sabe.

Por sectores, los que más contratarán son el de tecnologías de la información, el industrial y el farmacéutico. Además, las empresas afirman que seguirán realizando inversiones en sus departamentos, sobre todo en los de I+D, marketing y comunicación, ventas e ingeniería. En cambio, finanzas, logística e IT mantendrán su inversión, pero caerá en compras, RR.HH. y administración.

IMPULSO AL TELETRABAJO

Si se pudiera volver atrás tres meses, el 26% de las compañías asegura que realizarían una mayor inversión en tecnología para que la plantilla pudiera realizar sus funciones en remoto de forma más cómoda y fácil.

Actualmente, Hays calcula que el 95% de las empresas está teletrabajando o ha teletrabajado durante algún momento del estado de alarma.

Entre los principales puntos de mejora, las empresas también señalan más inversión en seguridad e higiene (27%), más preparación de los equipos en gestión del cambio (32%) y mejores planes de comunicación externa e interna (32%).

Asimismo, un 76% de las empresas consultadas considera que han hecho una comunicación correcta durante la crisis, mientras que 13% no está seguro de haber tenido una comunicación apropiada y el 11% opina que se ha comunicado mal.