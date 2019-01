Más de 2.000 taxistas desplazan la protesta de Sol hacia un acto del PP

(Actualiza la información enviada con referencia EC1637 con más datos de la protesta frente al Palacio de los Deportes)

Más de 2.000 de taxistas se ha concentrado este lunes por la tarde en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para exigir una regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y, con posterioridad, se han desplazado hacia un acto del PP.

Los participantes en la protesta han pedido la dimisión del presidente regional, Ángel Garrido, y han coreado consignas como "Ni un paso atrás", "Somos taxistas, no terroristas", "En esta historia, hay puertas giratorias" o "Más regulación, menos corrupción".

En la concentración, han ondeado banderas de distintas regiones como Andalucía, Asturias, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, desde las que se han desplazado taxistas para apoyar las movilizaciones de sus compañeros en Madrid.

Junto al 'kilómetro cero' de las carreteras nacionales radiales, han tocado pitos y bocinas, han tirado petardos y bengalas y algunos han lanzado cuatro o cinco huevos contra las puertas del Gobierno regional.

En la protesta, a la que han acudido miembros de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, se han exhibido pancartas en las que se podía leer "Diablo Garrido, por cuánto te has vendido" y "Europe help us, the taxi needs you".

Una de las taxistas que permanece en huelga de hambre desde el viernes pasado, Concha Guardado, ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón, con una crisis de ansiedad, le han dado suero y ha recibido el alta.

Concha Guardado ha acudido a la concentración de la Puerta del Sol y, con ella, son siete los taxistas que continúan en huelga de hambre.

En un discurso, el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, Felipe Rodríguez, ha señalado que "no van a conseguir que nos vayamos a casa" y ha asegurado que "tendremos que seguir en la calle

Los asistentes, que tenían autorización para permanecer en la Puerta del Sol hasta las 19.00, han comenzado a abandonar la zona a partir de esa hora.

Al terminar la concentración, han emprendido una marcha a pie hacia el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid -WiZink Center-, en la calle de Goya, donde los candidatos del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, participaban en un acto sobre el Holocausto.

La marcha de taxistas ha interrumpido la circulación en la calle de Alcalá, en el tramo comprendido entre la Puerta del Sol y la plaza de Cibeles, y ha continuado por la calle de Alcalá sin incidentes reseñables.

Al llegar al Palacio de los Deportes se han dirigido a un lateral de las instalaciones, en la calle de Jorge Juan, donde está la sala con un gran ventanal en la que se desarrollaba el acto de los populares, y han permanecido durante 45 minutos coreando consignas.

Los taxistas también han lazado petardos y han arrojado huevos contra la fachada del edificio.

Las personas que participaban en el acto del PP han estado retenidas dentro de la sala una media hora y han tenido que salir de las instalaciones custodiadas por la policía, que previamente pidió que se apartaran de la ventana, han indicado a Efe fuentes del PP de Madrid.

Los taxistas dieron por terminada la protesta sobre las 21.15 y despejaron la zona.

Algunos taxistas hablaban de que se iba a celebrar una asamblea a las 23.00 en el Wanda Metropolitano y otros que lo mejor era irse a descansar y recuperar fuerzas para continuar mañana con las protestas.