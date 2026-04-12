Martin Arosa, experto en LinkedIn: "Se acabó el trabajo de 9 a 5 horas, adiós a la oficina, al jefe y al fichaje; el boom será la microemprendeduría, un recolector de setas salvajes que factura 200.000 al año"

"Se acabó el trabajo de 9 a 5. Adiós a la oficina, al jefe y al fichaje". Esta es la contundente afirmación de Martín Arosa, experto en LinkedIn, que recoge y amplifica una visión que ya anticipó hace décadas el fundador de la red social, Reid Hoffman.

Según Arosa, la inteligencia artificial está acelerando una transformación sin precedentes en el mundo laboral, donde las reglas tradicionales se desvanecen para dar paso a un modelo mucho más flexible y autónomo.

Un nuevo paradigma profesional

La inteligencia artificial no ha llegado para eliminar empleos, sino para redefinirlos. Como señala Arosa, “la IA no te sustituye, te multiplica”.

Los profesionales que ya la han integrado en sus rutinas diarias experimentan un aumento significativo de su eficiencia, lo que les permite liberarse de tareas mecánicas para concentrarse en actividades de mayor valor añadido, como la estrategia, la creatividad y la gestión de relaciones.

Al mismo tiempo, están surgiendo nuevos perfiles laborales que hasta hace poco parecían sacados de la ciencia ficción.

Este cambio no solo afecta a las funciones, sino también al espacio. El concepto de oficina física pierde relevancia frente a estructuras de equipos completamente distribuidos y descentralizados. En este nuevo contexto, "la oficina ya no es un lugar, es una conexión".

El trabajo se vuelve remoto y global, permitiendo la colaboración desde cualquier parte del mundo sin perder el anclaje a lo local.

EUROPA PRESS Varias personas en una oficina de la Agencia TributariaEUROPA PRESS07/4/2016

"Esto no es una tendencia, es un cambio de reglas", advierte Arosa para subrayar la magnitud de la transformación. El mercado laboral se está volviendo más dinámico y adaptable, alejándose de las estructuras rígidas del pasado.

"El trabajo deja de ser rígido para convertirse en líquido", explica el experto, describiendo un futuro en el que una misma persona podrá combinar diferentes roles en una sola semana: empleado, freelance, emprendedor o incluso inversor.

El ‘boom’ de la microemprendeduría

Una de las tendencias más potentes que emerge de este nuevo paradigma es la microemprendeduría, basada en la premisa de "pequeños nichos, grandes ingresos". Se trata de profesionales altamente especializados que detectan una demanda concreta y la satisfacen a escala global gracias a la tecnología.

Un caso real del que hemos hablado y que ilustra esta tendencia es el de Max, un joven veterinario belga que ha revolucionado el sector primario en Gran Canaria.

Max ha puesto en marcha un proyecto pionero de cultivo de setas de alta calidad en contenedores de barco reciclados, utilizando posos de café como sustrato. Su iniciativa, dada a conocer por la youtuber María Pilar Dancausa, se basa en la economía circular al aprovechar un desecho gratuito para crear un producto fresco y local durante todo el año, desestacionalizando su consumo.

"A lo mejor sacamos por kilo entre 4 y 5 de rentabilidad", afirma el emprendedor.

Aunque reconoce que emprender implica una gran carga administrativa "que la gente no ve", la recompensa es enorme. "Cuando recolectas el producto y ves que tiene valor añadido porque la gente lo come y le gusta, tiene una satisfacción personal que es mucho mayor que trabajar detrás de un portátil", concluye Max, quien junto a su compañera Cristina, también veterinaria, vio una oportunidad de negocio sostenible en la isla.

Electricista autónomoElectricista autónomoElectricista autónomoElectricista autónomoElectricista autónomo

El portfolio tumba al currículum

En este nuevo escenario, la llamada Gig Economy deja de ser una alternativa para convertirse en la norma. Se espera que en los próximos años una parte mayoritaria de la población activa trabaje de forma independiente.

Según Arosa, "los freelance no solo tendrán más libertad: también ganarán más". La clave reside en una fórmula sencilla: "Especialización + mercado global = ingresos premium".

Tu mayor ventaja ya no será tu tiempo, será tu capacidad de trabajar con la IA"

El currículum tradicional pierde peso frente a la capacidad de demostrar habilidades tangibles. "Tu portfolio será más importante que cualquier título", asegura el experto. Aquí, la inteligencia artificial vuelve a ser decisiva, ya que cambia la naturaleza del activo más valioso del profesional.

"Tu mayor ventaja ya no será tu tiempo, será tu capacidad de trabajar con la IA".

Este futuro no es una predicción lejana. Martín Arosa es claro al respecto y concluye que el cambio es inminente y ya está en marcha. "Esto no empieza en 2034. Ya está pasando".