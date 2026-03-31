Marta García, abogada: "El cobro de la tasa de basura de 2026 no tendrá base legal válida si no se aprueba una ordenanza que corrija errores; el contribuyente tiene derecho a solicitar la devolución"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado los recursos presentados contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la tasa de basuras. La decisión se fundamenta en una infracción sustancial de las normas durante su tramitación, lo que pone en jaque no solo las liquidaciones ya abonadas, sino también la viabilidad del cobro en los próximos años.

Un cobro futuro en el aire

La consecuencia más directa de la anulación de la ordenanza es la incertidumbre sobre la tasa de 2026. Así lo explica Marta García, abogada y Head of Legal & Compliance de MVGM, quien advierte de que "si no se aprueba una nueva ordenanza que corrija los errores, el cobro de 2026 carecería de base legal válida".

Esto obliga al consistorio a tramitar una nueva normativa desde cero para poder cumplir con la obligación estatal de tener una tasa de basuras operativa en abril de 2025, asegurándose de no repetir los defectos técnicos señalados.

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Si no se aprueba una nueva ordenanza que corrija los errores, el cobro de 2026 carecería de base legal válida" Marta García Abogada

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Los errores que invalidan la tasa

La sentencia del TSJM apunta a "defectos sustanciales" en la tramitación. Según detalla la abogada Marta García, uno de los fallos clave fue la omisión durante el trámite de información pública del Anexo 6 del informe técnico-económico (ITE), que contenía la metodología para determinar la imputación de residuos.

La experta recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo considera la omisión o el carácter incompleto de este informe como una "causa de nulidad de pleno derecho", un requisito "esencial e insubsanable".

A esto se suman otros defectos formales, como un cómputo erróneo del plazo de exposición pública y su publicación en una web incorrecta.

En cuanto a los motivos de fondo, la experta de MVGM destaca una "distribución desproporcionada del coste del servicio".

El fallo principal es que "el 81-82% del coste total se vincula al valor catastral del inmueble, y solo el 18-19% a la tarifa por generación, lo que asemeja la tasa al IBI y contradice el principio 'quien contamina paga'".

Además, la ordenanza no considera la generación real de residuos en viviendas, usando promedios por barrio, y presenta datos inverosímiles en el ITE, como que un restaurante del centro genera un 774% más de residuos que uno de la periferia.

El 81-82% del coste total se vincula al valor catastral del inmueble, y solo el 18-19% a la tarifa por generación" Marta García Abogada

¿Y ahora qué? El camino a seguir

La sentencia no es firme y el Ayuntamiento de Madrid puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, "la tasa no desaparece automáticamente ni cabe esperar una devolución inmediata y generalizada de las cantidades abonadas", aclara Marta García.

La situación definitiva dependerá de que el consistorio no recurra o de que el Supremo confirme la nulidad. A pesar de ello, la letrada califica la sentencia como "un pronunciamiento de singular trascendencia en materia de ordenanzas fiscales municipales".

La estrategia para los contribuyentes que ya han pagado varía. Quienes recurrieron la tasa en su momento y tienen el asunto pendiente ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) están en la "situación más favorable", pues previsiblemente verán sus recursos estimados.

Para quienes pagaron sin recurrir, Marta García recomienda "conservar la documentación y revisar su situación, pues si la nulidad queda definitivamente confirmada, deberán iniciar las vías pertinentes para reclamar su devolución".