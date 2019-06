Maroto traslada a empresarios e inversores chinos las ventajas de España en industria, comercio y turismo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha trasladado este lunes en Shanghai a inversores y las principales empresas chinas las ventajas competitivas de España en materia industrial, comercial y turística, y las posibilidades que ofrece a empresas e inversores chinos.

En la jornada 'Spain, your partner in Europe', organizada por ICEX, Banco de Santander y Bank of Shanghai, Maroto señaló las razones por las que España se constituye como una plataforma idónea para las inversiones chinas en Europa.

Entre las fortalezas de España destacó el favorable clima de confianza, con niveles récord de inversión extranjera directa en 2018, el crecimiento económico sostenido en el tiempo, la localización geográfica estratégica, las infraestructuras, el capital humano y las ventajas competitivas en materia de regulación y presión fiscal respecto a otros países de la Unión Europea.

Maroto subrayó las oportunidades que ofrece España en los sectores energético, manufacturero y retail, infraestructuras, construcción, servicios financieros, agroalimentario y TIC, entre otros. También trazó las líneas maestras de la Agenda del Cambio del Gobierno, destinada a la modernización del modelo económico para hacerlo más sostenible e inclusivo.

En el marco de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, señaló oportunidades en los sectores de energías renovables, y mencionó el plan de desarrollo de infraestructuras digitales y la Estrategia de Inteligencia Artificial.

Al encuentro empresarial asistieron el embajador de España en China, Rafael Dezcallar; la directora general de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, Paz Ramos; la consejera delegada del ICEX, María Peña; la directora ejecutiva de Invest in Spain, María Jesús Fernández, y los equipos de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai y del Gabinete de la ministra.

Por parte de China participaron representantes las compañías Fosun Group, Bright Food, Shanghai Electric Investment, Sinochem International, Linyang Energy, Jin Jiang Group, Lianhe Investment, CRRC Urban Traffic y Fine Chemistry. Antes de participar en la sesión, Maroto mantuvo una reunión privada con el presidente del Bank of Shanghai, Yu Jin.

REUNIÓN CON EL SECTOR TURÍSTICO CHINO

Por la tarde, Maroto presentó España como destino atractivo para China en la sesión 'España-China: Turismo e Inversiones', organizada por ICEX, Cámara de Comercio y CEOE, a la que asistieron representantes de empresas del sector turístico chino.

La ministra en funciones destacó la posición de liderazgo mundial de España en materia turística, y marcó cinco líneas prioritarias de actuación de Turespaña: apoyo al desarrollo de la conectividad aérea, potenciación de la estrategia digital y del turismo de compras, y captación tanto del segmento turístico de nivel adquisitivo medio-alto como del turismo MICE, ligado a la celebración de ferias y congresos.

Asimismo, señaló que España presenta una oferta diversa (cultural, gastronómica, de compras, deportiva, de naturaleza) y adaptada a los gustos del turista chino.

En la sesión intervinieron también la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, el presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, la vicepresidenta ejecutiva para viajes online y directora para Asia-Pacífico de Amadeus IT Group, Mieke de Schepper, y el vicepresidente para Asia- Pacífico de Meliá, Bernardo Cabot.

Posteriormente, Maroto se reunió con Xiaoping Li, vicepresidente de CTRIP, principal plataforma de contratación de viajes online del mundo y operador líder en el mercado emisor de turistas de China, para explorar nuevas posibilidades de cooperación para canalizar el turismo chino hacia España.

Maroto destacó el elevado grado de satisfacción de los turistas que visitan España cada año, no solo por la oferta sino también por factores como la hospitalidad y la seguridad. Por último, hizo hincapié en la próxima celebración del Xacobeo 2021, un "proyecto intercultural e interregional" en el que el Gobierno ya trabaja con los gobiernos autonómicos y locales.