Maroto pide que la industria 4.0 llegue a las pymes porque "solo el 10% están digitalizadas"

Chacón celebra que la multinacional VMware invierte en Catalunya 100 millones de dólares

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha pedido este martes que la digitalización llegue especialmente a la industria tradicional y a las pymes porque "solo el 10% están digitalizadas", frente al 45% de grandes empresas, y ha llamado a la colaboración entre empresas y administración para impulsarlo.

Lo ha dicho durante la inauguración de la tercera edición del congreso de innovación en la industria 4.0 Advanced Factories en el CCIB de Barcelona, junto con la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

También han asistido el director de Advanced Factories y ceo de Nebext, Albert Planas; el presidente de Pimec, Josep González; la el presidente de Nebext, Miguel Antonio Pérez; el secretario general de Industria y Pymes, Raúl Blanco; y la directora de Industria de la Generalitat, Matilde Villarroya.

Reyes Maroto ha llamado a que este desarrollo se lleve a cabo mediante un "crecimiento sostenido y sostenible", que incremente la competitividad de las empresas.

Así, ha celebrado la convocatoria de un programa de ayudas del Gobierno central dotado con 50 millones de euros para "préstamos dirigidos a proyectos de digitalización industrial para la industria manufacturera", y que abarca áreas como el tratamiento masivo de datos y la robótica avanzada.

También ha apuntado al desarrollo de los perfiles profesionales, ha defendido que la digitalización "no es una amenaza para la industria sino una oportunidad" y ha explicado además que su Ministerio ha impulsado un máster de industria 4.0 porque las empresas están requiriendo esta nueva formación.

ÀNGELS CHACÓN

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha dicho que uno de los retos de la industria es ser "más eficiente, sostenible y con nuevos modelos de negocio", y también ha mencionado la integración de la digitalización en las pymes, que forman el 90% de las empresas en Catalunya, y ha pedido que esto llegue a todo el territorio, no solo a la zona metropolitana.

Ha celebrado que la multinacional VMware, dedicada al software para empresas, haya anunciado una inversión de más de 100 millones de dólares en el distrito 22@ de Barcelona, lo que supondrá crear 120 puestos de trabajo: "Estamos muy satisfechos".

"Debemos hacer frente a la transformación de los modelos de negocio" y de las relaciones entre las empresas y los proveedores, así como con las administraciones, ha asegurado Chacón, y ha añadido que están impulsando la actividad normativa, con una ley de empresas emergentes enfocada a las startups.

ADA COLAU

La alcaldesa Ada Colau ha destacado que la capital catalana ha sido siempre "valiente y pionera y no ha tenido miedo a los cambios", por lo que ha pedido ambición y alinear al máximo los grandes retos del siglo XXI con la industria para que las capitales metropolitanas lideren los cambios y den respuesta a estos retos.

Además, ha sostenido que este congreso consolida Barcelona como la capital europea de la industria 4.0 y ha destacado que, pese a que Gobierno y Generalitat tienen un papel más importante en la política industrial, se deben "generar sinergias para dar respuesta a enormes desafíos como el aumento desigualdad y el cambio climático".

Ha señalado a la digitalización como herramienta de reconversión del sector textil para que sea más sostenible; el de la automoción, que "debe ser aliado de la movilidad sostenible y la reducción de la contaminación", y ha defendido potenciar el sistema público-privado de investigación, tras lo que ha destacado el plan municipal de ciencia, que busca despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.

15.000 PERSONAS, MÁS DE 21 PAÍSES

El director del congreso, Albert Planas, ha destacado que la innovación es la "pieza clave para la diferenciación", y que durante los tres días de este evento se podrán ver casos de éxito y orientación para las pymes, para que vean la transición que deberán hacer para digitalizarse.

Ha destacado que esta edición esperan 15.000 visitantes de más de 21 países --frente a los 12.300 de la edición pasada-- y que cuentan con 300 empresas expositoras y con 180 conferenciantes y expertos internacionales.

"El reto no es la tecnología, el reto lo tenemos las empresas de adoptar rápidamente esta tecnología", según Planas, que ha afirmado que el 65% de las empresas de España ya están adaptando estas tecnologías, pero que hay un 35% que no, y ha mostrado su preocupación, porque augura que, si no lo hacen, en pocos años podrían desaparecer.