Maroto matiza que es prematuro poner fecha a otros Presupuestos de 2019

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, ha puntualizado este miércoles que es prematuro poner una fecha de presentación de unos Presupuestos de 2019 y que serán "los tiempos" los que determinen si el nuevo Gobierno puede elaborar unas cuentas para este año o tiene que centrarse ya en los del próximo ejercicio.

"Necesitamos unos nuevos presupuestos, pero no le he puesto fecha; ahora nos ocupa y preocupa la configuración del Gobierno, que responda a los desafíos que este país necesita, que tengamos un Gobierno que transforme y mejore la vida de las personas y cree empleo y bienestar", ha señalado la ministra.

Durante un encuentro organizado por la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), Maroto afirmó esta mañana que el Gobierno enviará de nuevo los Presupuestos Generales del Estado de 2019 al Congreso de los Diputados en cuanto se configure el nuevo Ejecutivo.

Al anunciar en ese acto nuevas inversiones para energía y clima, Maroto dijo que estas "empezarán a canalizarse a partir de los nuevos Presupuestos de 2019, que espero podamos pronto, una vez se configure el nuevo Gobierno, presentar en la Cámara".

Ya por la tarde, en un almuerzo-coloquio en el mismo evento empresarial, la ministra matizó sus palabras: "No le he puesto fecha porque es prematuro ahora que todavía no tenemos nuevo Gobierno.

"Serán los tiempos los que determinen si podemos configurar unos nuevos presupuestos este año o tenemos que irnos ya a 2020", ha añadido.