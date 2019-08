Maroto asegura que guerra comercial afecta a España, pero menos que a otros

GUERRA COMERCIAL

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha asegurado que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando a España menos que a países de su entorno, pero que eso no impide que su departamento esté siendo proactivo para defender los intereses de las empresas españolas.,"Nos está afectando como una economía cada vez más abierta que es España, pero es verdad que menos a otros países de nuestro entorno, lo que no significa que no