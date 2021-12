Maroto apela a los grupos parlamentarios a apoyar la reforma laboral

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha apelado este jueves al consenso de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso para que la reforma laboral salga aprobada con una mayoría que vaya más allá de los partidos que habitualmente apoyan al Gobierno.

En una rueda de prensa en Santiago de Compostela, Maroto ha defendido la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos que sirve para combatir la precariedad del mercado y una de sus principales lacras como es la temporalidad, a la vez que ofrece un futuro de empleo a los jóvenes españoles.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que respalden esta reforma, ya que sería la mejor manera de respetar ese diálogo y acuerdo entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales del país.

No entenderíamos que este acuerdo que nace del diálogo, del consenso y que es equilibrado no contase con el respaldo parlamentario de una mayoría del Congreso y no solo de los que habitualmente apoyan al Gobierno, ha insistido.

Además, para Maroto la reforma laboral demuestra que el diálogo social, en este momento y desde el inicio de la pandemia, ha sido ejemplar y ha permitido suscribir importantes acuerdos entre la patronal y los sindicatos. EFE

