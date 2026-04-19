Marina Alaminos, abogada: "Si estas de baja y no acudes a una cita médica puede implicar automáticamente el alta y estás obligado a incorporarte a tu puesto de trabajo"

Estar de baja médica requiere cumplir con una serie de obligaciones, y una de las más importantes es acudir a todas las citas de seguimiento. La abogada Marina Alaminos ha lanzado una advertencia clara sobre las graves consecuencias que puede tener el hecho de no presentarse a una revisión, un descuido que puede forzar la reincorporación al puesto de trabajo antes de tiempo.

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Un riesgo llamado "alta por incomparecencia"

Cuando un trabajador de baja es convocado a una revisión médica y no asiste, se enfrenta a un problema significativo. "El hecho de no acudir a una cita médica puede implicar automáticamente el alta médica", subraya Alaminos. Esta norma se aplica a cualquier tipo de cita, ya sea con el médico de cabecera, la inspección del servicio público de salud, la mutua colaboradora o el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El hecho de no acudir a una cita médica puede implicar automáticamente el alta médica" Marina Alaminos Abogada

La consecuencia directa de esta "alta por incomparecencia" es que el trabajador tiene la obligación de reincorporarse a su puesto de manera inmediata. Esto ocurre independientemente de que las lesiones, patologías o el cuadro clínico que motivaron la baja persistan e impidan desarrollar sus funciones con normalidad.





La única excepción para no perder la baja

La abogada insiste en la necesidad de estar "muy, muy, muy atento a todas las citas médicas", así como a las llamadas y notificaciones que puedan llegar desde el centro de salud, la inspección o el INSS. La vigilancia constante es la mejor herramienta para evitar una reincorporación no deseada mientras la salud aún es delicada.

¿Existe alguna forma de faltar a una cita sin ser penalizado? La respuesta es sí, pero bajo condiciones muy estrictas. "En caso de que no pudieras acudir por causas extraordinarias, tendrás que justificarlo previamente a poder acudir a la cita", aclara la experta. Esta justificación anticipada es fundamental y el único camino para evitar el alta automática.

Solo de esta forma podrás librarte de un alta por incomparecencia" Marina Alaminos Abogada

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Por tanto, la principal recomendación para cualquier persona en situación de incapacidad temporal es mantener una organización rigurosa y estar muy pendiente de todas las visitas médicas. Un simple despiste puede acarrear la obligación de volver al trabajo sin estar recuperado, con el riesgo que ello supone para la salud.