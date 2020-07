Marín pide al Gobierno "rectificación inmediata": "Estar en Andalucía es más seguro que estar en Reino Unido"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reclamado este lunes al Gobierno central una "rectificación inmediata" y que incluya a Andalucía y al resto de comunidades autónomas que compartan la misma situación sanitaria en las negociaciones que ha emprendido con Reino Unido para tratar de excluir a Baleares y Canarias de la cuarentena que este país ha establecido para los ciudadanos procedentes de España.

"Estar en Andalucía es más seguro que estar en Reino Unido", ha recalcado Marín, incidiendo en que este país tiene 14 positivos por cada 100.000 habitantes y la comunidad andaluza once, con menos de 50 personas ingresadas en centros hospitalario y solo cuatro en la UCI, lo que la sitúa como "uno de los destinos más seguros del mundo".

Ha advertido así al Ejecutivo central de que "la arbitrariedad es un mal asunto para el turismo" y ha reclamado un trato "igualitario" siguiendo criterios objetivos, al tiempo que ha avanzado que Andalucía, a través de la Secretaría General de Turismo, se ha puesto en contacto con agencias, turoperadores y aerolíneas británicas trasladándoles la información sobre la baja incidencia de la Covid-19 en esta comunidad.

Para el vicepresidente de la Junta este "nuevo error" se podía haber evitado si el Gobierno hubiera aplicado el pasaporte sanitario que propuso Andalucía para todos los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. "Si se hubiera llevado a cabo, hoy no estaríamos hablando de esto", ha expuesto.

Tras incidir en el "esfuerzo" realizado desde la comunidad andaluza en materia sanitaria durante y tras la etapa más dura de la pandemia que la llevan a estar "al mismo nivel que Canarias o Baleares", Marín ha advertido de que los criterios que se impusieron en su momento por el Ministerio de Sanidad "no pueden cambiar hoy" para estas negociaciones porque "al señor Sánchez o al señor Iglesias les interese más llevarse bien con Coalición Canaria que con el Gobierno de la Junta de Andalucía".

Ha pedido por todo ello una "rectificación inmediata" al Ejecutivo central, lo cual no puede "esperar una semana o diez días" ha dicho, porque en ese tiempo el turismo británico, que es fundamental para Andalucía, si no se recupera "habrá muerto para toda la temporada" y supondrá un gran daño al sector que "no nos podemos permitir en este momento".

Junto a ello ha hecho alusión a todos los británicos que tienen en Andalucía segunda residencia y que aquí están "completamente seguros y atendidos", incidiendo en la importancia de que se restablezca la conectividad con Reino Unido a la mayor brevedad.